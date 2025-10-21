İddianameden Zeydan Karalar'a somut delil çıkmadı

Özel Haber / halktv.com.tr

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde Seyhan Belediyesi’nde 2017 ile 2019 yılları arasında gerçekleştirilen temizlik ihaleleri de konu edildi. Dosyada şirket hesaplarından yapılan milyonluk para çekimleri, baz istasyonu kayıtları ve şüpheli beyanlarıyla çizilen tablodan Zeydan Karalar çıkmadı. Dönemin Seyhan Belediye Başkanı ve bugünün Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın şüpheli konumuna alınmasına rağmen, kendisine ilişkin ifadeler dışında somut delilin yer almaması dikkat çekti.

Barka Atık Yönetimi Ltd. Şti. adlı şirketin sahibi itirafçı ve Aktaş’ın ekibinden Baki Nugay, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadede, hak ediş ödemelerinin düzenli yapılabilmesi için Zeydan Karalar’ın kendisinden her ay ödeme talep ettiğini ileri sürdü. Nugay’ın anlatımına göre bu süreç belediyenin temizlik işleri müdürü Özcan Zenger aracılığıyla yürütüldü, paralar proje yöneticisi Adnan Tan Dehnioğlu ve proje koordinatörü Tekin Sönmez üzerinden Zenger’e iletildi. Savcılık bu anlatımı Karalar’ın suçlanmasının temel taşı yaptı.

TEKNİK TAKİP KARALAR'A ULAŞMADI

Teknik deliller yalnızca şirket temsilcileri ile Zenger arasındaki temasları gösterirken, Karalar’ın adı hiçbir dekontta, baz kaydında veya teknik incelemede yer almadı.

Şüphelilerden Tekin Sönmez, paraları bizzat Zenger’e teslim ettiğini söylerken, Adnan Tan Dehnioğlu da hesabına yatırılan tutarları çekip Sönmez’e verdiğini iddia etti. Hamit Ünal ise taleplerin “başkan adına” kendilerine iletildiğini öne sürdü. Buna karşın Zenger, parayla hiçbir ilgisinin olmadığını, İstanbul’a araç incelemeleri veya oğlunu ziyaret için gittiğini belirtti. Zeydan Karalar ise hakkındaki iddiaları kesin bir dille reddetti; belediye ihalelerinin şeffaf biçimde yürütüldüğünü, ödemelerin usule uygun şekilde yapıldığını savundu.

SAVCILIK: RÜŞVETE İŞTİRAK ETTİ

Savcılık, tüm bu beyanları bir araya getirerek Karalar’ın rüşvet alma eylemine iştirak ettiği sonucuna vardı. Ancak iddianamede yer alan belgeler ve teknik incelemeler, yalnızca şirket temsilcileri ile Zenger arasında yoğunlaştı. Karalar’ın adı ise yalnızca Nugay ve diğer bazı şüphelilerin ifadelerinde geçti.

İFADELERDEKİ ÇELİŞKİ: ŞİRKETİ DEVRETTİM AMA PARA VERMEYE DEVAM ETTİM

İddianamede dikkat çeken noktalardan biri, tarihler arasındaki uyumsuzluk oldu. Baki Nugay, 2016 yılında şirketi devrettiğini belirtirken, 2019 yılına kadar rüşvet ödemelerinin sürdüğünü söyledi. Resmi devrin üzerinden üç yıl geçtikten sonra halen ödeme yapıldığının ileri sürülmesine Karalar da dikkat çekti ve “2016 yılında ortaklıktan ayrıldığını beyan etmiş 2019 yılında ise para verdiğini iddia etmiştir bu husus açıkça tutarsızdır. Ortaklıktan ayrılan birinin devam eden iş kapsamında para vermesi hayatın olağan akışına ve mantığa uygun değildir” dedi.

BELEDİYE ÖDEMELERİ ZATEN DÜZENLİ YAPMIŞ

Öte yandan dosyada yer alan ödeme takviminde ise aynı dönemlerde belediye tarafından düzenli ve zamanında yapılan hak ediş ödemeleri de bulunuyor. Rüşvet verilmediğinde ödemelerin aksayacağına dair anlatımlar olmasına rağmen ödemelerin düzenli gerçekleştiği görülüyor.

Tanık ve şüphelilerin ifadelerinde, yıllar önce gerçekleştiği iddia edilen para teslimatlarının gün ve saat bazında aktarılması da dosyaya yansıdı. Yedi-sekiz yıl öncesine ait olayların bu denli ayrıntılı şekilde beyan edilmesi, baz kayıtlarının da aynı lokasyonlarda bulunma esasına göre dosyaya girmesiyle birlikte yer aldı.