Zeydan Karalar'dan Adana'dan Silivri'ye yürüyen gençlere mesaj

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar, CHP'li gençlerin Adana'dan Silivri'ye düzenlediği yürüyüşün tamamlanmasıyla bir mesaj paylaştı.

Adanalı gençlerin 'Zeydan Karalar' yürüyüşüne Suavi'den destek!

Karalar, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Mert, delikanlı, dik duruşlu Adanam, sevgili gençler, değerli kardeşlerim; kalabalık bir şekilde, binbir zahmetle beni ve buradaki arkadaşları yalnız bırakmamak, destek olmak için geldiniz. Silivri'deki herkesin size sonsuz selamları ve teşekkürleri var. Her zaman olduğu gibi demokratik mücadele tavrınızı gösterin. Size, Adanalıya yakışır bir duruş sergileyin. Sakin olun, güvenlik güçleri dahil kimseyle tartışmayın. Hatta güvenlik güçlerine yardımcı olun. Türkiye sizi günlerdir izliyor. Size, Adana’ya yıllarca hizmet eden başkanı, abinizi, arkadaşınızı nasıl sahiplendiğinizi ülkeye Adanalıya yakışır şekilde gösterdiniz. Herkese sevgi ve selamlar." ifadesini kullandı.