Adanalı gençlerin 'Zeydan Karalar' yürüyüşüne Suavi'den destek!

Adanalı gençlerin 'Zeydan Karalar' yürüyüşüne Suavi'den destek!
Yayınlanma:
Silivri'de tutuklu bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar için Özgürlük Yürüyüşü başlatan gençlere Hendek’te sanatçı Süavi katıldı. Süavi, "Bu memleket bizimdir ve bu yürüyüş bu memleketin bütün insanları içindir" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve tutuklanan diğer belediye başkanlarına özgürlük talebiyle Adana’dan Silivri’ye yürüyüş başlatan Adanalı 9 genç, eylemlerinin 32. gününde Sakarya’dan Kocaeli'ne yürüyüşü sürdürüyor. whatsapp-image-2025-09-09-at-11-07-59-1.jpeg

9 Eylül akşamında Kocaeli il merkezinde olmaları beklenen gençlere Hendek’te sanatçı Suavi destek verdi. Bir süre gençlerle birlikte yürüyen Süavi, “Bu memleket bizim” diyerek açıklamalarda bulundu.

whatsapp-image-2025-09-09-at-11-07-59.jpeg

Suavi'nin açıklamasında, “Zeydan Başkan’ın şahsında, özgürlüklerinden alıkonulmuş insanların demokratik tepkilerini biraz daha yükseltmek adına yola çıkan genç arkadaşlarla birlikteyim. Şu anda yürüyüşün 31. günündeyiz. Ben kendilerine Hendek’te dahil oldum. Bugünkü etap Hendek ile Serdivan arasında olacak. Arkadaşların genel durumu iyi. Ufak tefek hava şartlarından, teknik şartlardan kaynaklı sorunlar olsa da büyük bir problem yok.​​​​​​​whatsapp-image-2025-09-09-at-11-07-54-1.jpeg​​​​​​​

"BU MEMLEKET BİZİM"​​​​​​​

Bu memleket bizim, hep birlikte güzel günlere gitmek, hakkaniyetli, demokratik yarınlar yaşatmak, kurmak adına birlikte bir yürüyüşün içerisindeyiz. Burada var olma nedenim, arkadaşların bu mücadelesinin dikkate alınması, ciddiye alınması, ülkede yaşayan herkes tarafından şu ya da bu şekilde değerlendirilmesi gerektiğine inanmam.whatsapp-image-2025-09-09-at-11-07-53.jpeg​​​​​​​

"BU YÜRÜYÜŞ MEMLEKETİN BÜTÜN İNSANLARI İÇİN"

Çünkü bu tek başına Cumhuriyet Halk Partisi meselesi değildir. Bu memleket bizimdir ve bu yürüyüş bu memleketin bütün insanları içindir. Dolayısıyla bu yürüyüşe katılan hiç kimse ötekileştirilmeden, demokratik hakkını kullanan bir yerden tebessümle karşılanmalıdır. Bu duygularla selamlıyoruz. Bu etap tamamlanacak” ifadeleri yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı:
Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
Siyaset
TBMM'ye karşı büyük skandal! Başkanvekilinin makam aracına polis izin vermedi
TBMM'ye karşı büyük skandal!
Öcalan komisyonda konuşmak istiyor: Bahçeli'nin sözünü hatırlattı
Öcalan komisyonda konuşmak istiyor: Bahçeli'nin sözünü hatırlattı
Özel'in ofisine çöp konteyneri ile barikat! Emniyet amiri 'talimatı ben verdim' dedi
Emniyet amiri 'talimatı ben verdim' dedi