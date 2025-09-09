Adanalı gençlerin 'Zeydan Karalar' yürüyüşüne Suavi'den destek!

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve tutuklanan diğer belediye başkanlarına özgürlük talebiyle Adana’dan Silivri’ye yürüyüş başlatan Adanalı 9 genç, eylemlerinin 32. gününde Sakarya’dan Kocaeli'ne yürüyüşü sürdürüyor.

9 Eylül akşamında Kocaeli il merkezinde olmaları beklenen gençlere Hendek’te sanatçı Suavi destek verdi. Bir süre gençlerle birlikte yürüyen Süavi, “Bu memleket bizim” diyerek açıklamalarda bulundu.

Suavi'nin açıklamasında, “Zeydan Başkan’ın şahsında, özgürlüklerinden alıkonulmuş insanların demokratik tepkilerini biraz daha yükseltmek adına yola çıkan genç arkadaşlarla birlikteyim. Şu anda yürüyüşün 31. günündeyiz. Ben kendilerine Hendek’te dahil oldum. Bugünkü etap Hendek ile Serdivan arasında olacak. Arkadaşların genel durumu iyi. Ufak tefek hava şartlarından, teknik şartlardan kaynaklı sorunlar olsa da büyük bir problem yok.​​​​​​​ ​​​​​​​

"BU MEMLEKET BİZİM"​​​​​​​

Bu memleket bizim, hep birlikte güzel günlere gitmek, hakkaniyetli, demokratik yarınlar yaşatmak, kurmak adına birlikte bir yürüyüşün içerisindeyiz. Burada var olma nedenim, arkadaşların bu mücadelesinin dikkate alınması, ciddiye alınması, ülkede yaşayan herkes tarafından şu ya da bu şekilde değerlendirilmesi gerektiğine inanmam. ​​​​​​​

"BU YÜRÜYÜŞ MEMLEKETİN BÜTÜN İNSANLARI İÇİN"

Çünkü bu tek başına Cumhuriyet Halk Partisi meselesi değildir. Bu memleket bizimdir ve bu yürüyüş bu memleketin bütün insanları içindir. Dolayısıyla bu yürüyüşe katılan hiç kimse ötekileştirilmeden, demokratik hakkını kullanan bir yerden tebessümle karşılanmalıdır. Bu duygularla selamlıyoruz. Bu etap tamamlanacak” ifadeleri yer aldı.