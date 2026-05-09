Bu da bakımlı hırsız! Tırnaklarını yaptırıp kahve getirtti: Hesabı ödemeden kaçtı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir kadın, tırnaklarını yaptırmak için gittiği tırnak salonunda hem tırnaklarını yaptırdı hem de dışarıdan kahve sipariş ettirdi. Genç kadın, işlem yaptırdıktan sonra hesabı ödemeden kaçtı.

Yediler içtiler! Hesabı ödemeden kaçtılar

KAHVESİNİ İÇİP TIRNAKLARINI YAPTIRDI

Avcılar Cihangir Mahallesinde bulunan tırnak salonuna giden bir kadın, protez tırnak yaptırmak istediğini söyledi. Genç kadın, tırnak işleminden önde kahve içmek istediğini söyleyerek, işletmeye dışarıdan kahve siparişi verdirdi.

Kahvesini içtikten sonra protez tırnak yaptıran kadın, sıra ödemeye gelince bahane uydurarak kaçtı.

İşletmedeki .alışanlar tarafından tırnakları yapılan kadın, hesabı ödemek için kasanın başına geldi

"CÜZDANIMI ARACIMDA UNUTTUM" DİYEREK KAÇTI

Kasanın başında biraz oyalanan kadın, "cüzdanımı aracımda unuttum" diyerek işletmeden çıktı.

Aracına giderek cüzdanını alacağını söyleyen kadın, uzun bir süre geçtiği halde geri dönmeyince işletme çalışanları kadının hesabı ödemeden kaçtığını anladı. (DHA)