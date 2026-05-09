Serinlemek için dereye giren çocuk akıntıya kapılarak can verdi

Şırnak’ta merkeze bağlı Güneyce köyünde serinlemek için dereye giren 17 yaşındaki Vefa Yıldırım isimli çocuk, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.

SERİNLEMEK İÇİN ARKADAŞIYLA BİRLİKTE DEREYE GİRDİ

Şırnak merkeze bağlı Güneyce köyünde meydana gelen acı olayda, Vefa Yıldırım ve arkadaşı, iddiaya göre serinlemek için köyden geçen dereye girdi.

Deredeki akıntıya kapılan iki arkadaştan Vefa Yıldırım, suda kaybolurken, diğeri ise kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı.

17 YAŞINDAKİ VEFA HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan Yıldırım’ın kalbinin durduğu belirlendi.

Sağlık ekibinin kalp masajı yaptığı Yıldırım, ambulans ile Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalbi tekrar duran Yıldırım, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Yıldırım’ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.

Jandarma, olaya ilişkin soruşturma başlattı. (DHA)