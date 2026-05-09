Polisin durdurduğu aracın tamponundan uyuşturucu çıktı

Kadıköy'de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir araçta yapılan aramada, arka tampon kısmına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Soruşturmanın genişletilmesiyle farklı bir adrese düzenlenen operasyonda da çeşitli uyuşturucu maddeler bulundu, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Mayıs Salı günü saat 17.30 sıralarında Kadıköy Merdivenköy Mahallesi’nde denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Sürücü A.K.’nin (22) kullandığı araçta gerçekleştirilen incelemede, arka tampon kısmına gizlenmiş bir miktar uyuşturucu madde ile 35 bin 540 lira ve 300 dolar ele geçirildi. Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ATAŞEHİR'DE OPERASYON

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, A.K.’nin uyuşturucu maddeleri K.A. (27) isimli kişiden temin ettiğini tespit etti. Bunun üzerine Ataşehir’de belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda K.A. yakalanırken, adreste yapılan aramalarda 101 gram kokain, 2,2 gram uyuşturucu hap, 228,9 gram marihuana, uyuşturucu paketleme cihazı, 2 hassas terazi ve 17 bin 750 lira ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen A.K. ve K.A., 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

