Hakkari'de patlama: 17 yaşındaki çoban yaralandı!

Hakkari Yüksekova'da 17 yaşındaki Muhammed Aykut, koyunlarını otlattığı sırada bir patlama meydana geldi. Patlama sonucunda Aykut yaralanırken, 3 küçükbaş hayvan öldü.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Gürkavak Köyü kırsalında meydana gelen olayda, 17 yaşındaki çoban Muhammed Aykut, küçükbaş hayvanlarını otlattığı sırada henüz belirlenemeyen bir cisim infilak etti. Patlama sonucunda 17 yaşındaki genç yaralanırken, 3 koyun ise öldü.

KOYUNLARINI OTLATIRKEN PATLAMA OLDU

Gürkavak köyü kırsalında Doski Vadisi'ndeki yaylaya sürüsünü çıkaran 17 yaşındaki Muhammed Aykut, koyunları otlattığı sırada bir patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle Muhammed Aykut vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Meydana gelen patlamada sürüdeki 3 koyun ise öldü.

YETKİLİLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yüksekova Haber'in aktardığına göre, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aykut’un tedavi altına alındığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Güvenlik güçleri, patlamaya neden olan cismin türünün belirlenmesi ve olayın detaylarının aydınlatılması için bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

