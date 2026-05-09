Park açılışında izdiham: Çocuklar ezilme tehlikesi geçirdi

Şanlıurfa'da Karaköprü Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan park açılışında çocuklara top ve oyuncak dağıtılması sırasında izdiham yaşandı. Çocuklar ezilme tehlikesi geçirdi. Bazı çocuklar, yaşadıkları korku nedeniyle ağlarken, bazıları ise alandan hediyesiz ayrıldı.

Şanlıurfa'da, Karaköprü Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 18 park ile 5 semt sahasının toplu açılışı, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışta çocuklara top ve oyuncak dağıtılması ise izdihama neden oldu.

YAPILIMI TAMAMLANAN PARKLAR TOPLU ŞEKİLDE AÇILDI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Karaköprü Belediyesi’nin Doğukent Mahallesi’ndeki toplu açılış törenine katıldı. Erbakan, konuşmasında, belediyenin hayata geçirdiği projeler ve çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Seçim sürecinde vaat edilen projelerin önemli bölümünün tamamlanmasından dolayı belediye yönetimini tebrik eden Erbakan, Şanlıurfa’nın tarihi ve manevi kimliğine de vurgu yaptı.

OYUNCAK DAĞITILMASI İZDİHAMA NEDEN OLDU

Açılış programının ardından Doğukent Mahallesi’ndeki parkı gezen Fatih Erbakan ve beraberindekiler, semt sahasında çocuklara top ve oyuncak dağıttı.

Protokolün önünde gerçekleştirilen dağıtımda çocukların yoğunluğu izdihama neden oldu. Kargaşada bazı çocuklar ezilme tehlikesi geçirdi. Çocuklar, yaşadıkların korku ve panik nedeniyle ağladığı görüldü.

Hediye dağıtımının ardından birçok çocuğun ise alandan eli boş ayrıldığı görüldü. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

