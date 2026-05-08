Samsun'da uyuşturucu operasyonu! 8 kişi gözaltında
Yayınlanma:
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Elde edilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım, Atakum, Canik ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Aydın'da iki ayrı adrese uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var
UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ÇOK SAYIDA MADDE ELE GEÇİRİLDİ
Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramada 4 bin 86 uyuşturucu hap, 221 gram sentetik uyuşturucu, 110 mililitre likit sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 8 kişinin emniyetteki işlemleri sürdüğü öğrenildi. (AA)