Samsun'da uyuşturucu operasyonu! 8 kişi gözaltında

Elde edilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım, Atakum, Canik ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Aydın'da iki ayrı adrese uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ÇOK SAYIDA MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramada 4 bin 86 uyuşturucu hap, 221 gram sentetik uyuşturucu, 110 mililitre likit sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 kişinin emniyetteki işlemleri sürdüğü öğrenildi. (AA)