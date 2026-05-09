Tasmalı köpeği demir sopayla canice katletti! "İnsan olan bunu yapmaz!" Yürek yakan anlar kamerada

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Gökçeören Mahallesi Üçgaziler mevkisinde, dün saat 21.30 sıralarında meydana gelen vahşette, S.D. isimli cani, tasması takılı olan köpeğe dakikalarca demir sopayla vurdu.

DAKİKALARCA İŞKENCE EDEREK KATLETTİ

Bir süre sonra aldığı darbeler sonucu hareketsiz kalan ve öldüğü öğrenilen köpeği, S.D. tasmasından sürükleyip yeşillik alana bıraktı. Geri dönen cani, köpeği darbettiği noktaya akan kanları suyla yıkayarak temizledi.

CANİ SALDIRGAN GÖZALTINDA

Yürek dayanmayan vahşet anları ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatan jandarma ekipleri, S.D.'yi gözaltına alındı.

"İNSAN OLAN BUNU YAPMAZ"

Olaya tepki göstermek için bölgeye gelen İbrahim Kaya, "Bir cani, kendi baktığı köpeği dakikalarca işkence ederek katletti. Bu görüntülere istinaden köye gittik. Jandarma ekipleri şahsı gözaltına alıyorlardı. Köpeğin ölü halini gördük; paramparça edilmiş. İnsan olan bunu yapmaz, bir hayvana bu şekilde muamele edemez. Her tarafı paramparça, bütün kemikleri kırılmış resmen; dakikalarca işkence edilerek hunharca katledilmiş. Çocuklarımızı koruyalım diyerek bir anlayış ortaya konuldu fakat geleceğin çocuk katilleri bu canilerden oluşuyor. Bilimsel verilere göre önce kedilere, köpeklere işkence uyguluyor bu caniler, sonrasında da çocuklarımızı katlediyorlar" diye konuştu. (DHA)