Tasmalı köpeği demir sopayla canice katletti! "İnsan olan bunu yapmaz!" Yürek yakan anlar kamerada

Yayınlanma:
İzmit'te S.D. isimli cani, tasmalı haldeki köpeği demir sopayla dakikalarca işkence ederek katletti. Köpek katili S.D. gözaltına alınırken, yürek yakan o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Gökçeören Mahallesi Üçgaziler mevkisinde, dün saat 21.30 sıralarında meydana gelen vahşette, S.D. isimli cani, tasması takılı olan köpeğe dakikalarca demir sopayla vurdu.

DAKİKALARCA İŞKENCE EDEREK KATLETTİ

Bir süre sonra aldığı darbeler sonucu hareketsiz kalan ve öldüğü öğrenilen köpeği, S.D. tasmasından sürükleyip yeşillik alana bıraktı. Geri dönen cani, köpeği darbettiği noktaya akan kanları suyla yıkayarak temizledi.

CANİ SALDIRGAN GÖZALTINDA

Yürek dayanmayan vahşet anları ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatan jandarma ekipleri, S.D.'yi gözaltına alındı.

"İNSAN OLAN BUNU YAPMAZ"

Olaya tepki göstermek için bölgeye gelen İbrahim Kaya, "Bir cani, kendi baktığı köpeği dakikalarca işkence ederek katletti. Bu görüntülere istinaden köye gittik. Jandarma ekipleri şahsı gözaltına alıyorlardı. Köpeğin ölü halini gördük; paramparça edilmiş. İnsan olan bunu yapmaz, bir hayvana bu şekilde muamele edemez. Her tarafı paramparça, bütün kemikleri kırılmış resmen; dakikalarca işkence edilerek hunharca katledilmiş. Çocuklarımızı koruyalım diyerek bir anlayış ortaya konuldu fakat geleceğin çocuk katilleri bu canilerden oluşuyor. Bilimsel verilere göre önce kedilere, köpeklere işkence uyguluyor bu caniler, sonrasında da çocuklarımızı katlediyorlar" diye konuştu. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Profesörler bile izinsiz yaklaşamıyor: Koparmanın bedeli 699 bin lira, Jandarma tarafından korunuyor
Jandarma tarafından korunuyor
Koparmanın bedeli 699 bin lira
Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Türkiye
Kırmızı ışıkta geçen motosikletli yayaya çarptı: O anlar kamerada
Kırmızı ışıkta geçen motosikletli yayaya çarptı: O anlar kamerada
Başkentte aile içi vahşet! Tartıştığı kardeşini döverek öldürdü
Başkentte aile içi vahşet! Tartıştığı kardeşini döverek öldürdü