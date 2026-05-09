Başkentte aile içi vahşet! Tartıştığı kardeşini döverek öldürdü

Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde, sabah saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, yaşlı anne ve babasıyla birlikte yaşayan 45 yaşındaki Cihan Almaz, Almanya’dan ziyarete gelen ağabeyi 55 yaşındaki S.A. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

AĞABEYİ TARAFINDAN DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Ağabey ile kardeşi arasındaki tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında arbede yaşandı. Yaşanan arbede sırasında ağabeyi tarafından darp edildiği öne sürülen Cihan Almaz, ağır şekilde yaralandı.

Şüpheli ağabeyin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cihan Almaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

KARDEŞİ KATİLİ OLAN AĞABEY GÖZALTINA ALINDI

Almaz’ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından önce Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna, daha sonra otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

Cinayet şüphelisi ağabey S.A., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA)