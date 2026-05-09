Başkentte aile içi vahşet! Tartıştığı kardeşini döverek öldürdü

Başkentte aile içi vahşet! Tartıştığı kardeşini döverek öldürdü
Yayınlanma:
Ankara'da Cihan Yılmaz (45) ile ağabeyi S.A. (55) arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Kavgaya dönen tartışmada ağabey S.A, kardeşi Cihan Yılmaz'ı darbederek öldürdü.

Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde, sabah saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, yaşlı anne ve babasıyla birlikte yaşayan 45 yaşındaki Cihan Almaz, Almanya’dan ziyarete gelen ağabeyi 55 yaşındaki S.A. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Üsküdar'da aile vahşeti! Anne ve babasını öldürüp intihar ettiÜsküdar'da aile vahşeti! Anne ve babasını öldürüp intihar etti

AĞABEYİ TARAFINDAN DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Ağabey ile kardeşi arasındaki tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında arbede yaşandı. Yaşanan arbede sırasında ağabeyi tarafından darp edildiği öne sürülen Cihan Almaz, ağır şekilde yaralandı.

Şüpheli ağabeyin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cihan Almaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

KARDEŞİ KATİLİ OLAN AĞABEY GÖZALTINA ALINDI

Almaz’ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından önce Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna, daha sonra otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

Cinayet şüphelisi ağabey S.A., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Profesörler bile izinsiz yaklaşamıyor: Koparmanın bedeli 699 bin lira, Jandarma tarafından korunuyor
Jandarma tarafından korunuyor
Koparmanın bedeli 699 bin lira
Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Türkiye
Kırmızı ışıkta geçen motosikletli yayaya çarptı: O anlar kamerada
Kırmızı ışıkta geçen motosikletli yayaya çarptı: O anlar kamerada
Tasmalı köpeği demir sopayla canice katletti! "İnsan olan bunu yapmaz!" Yürek yakan anlar kamerada
Tasmalı köpeği demir sopayla canice katletti! "İnsan olan bunu yapmaz!" Yürek yakan anlar kamerada