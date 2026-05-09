Kırmızı ışıkta geçen motosikletli yayaya çarptı: O anlar kamerada
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet sürücüsü, yaya geçidinden geçen 17 yaşındaki Kaan Y.’ye çarptı. Meydana gelen kazada Kaan Y. ile devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
KIRIMIZI IŞIKTA GEÇTİ YAYAYA ÇARPTI: İKİSİ DE YARALANDI
Sabah saatlerinde Ereğli ilçesine bağlı Elmatepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda Seren E. (25) yönetimindeki 67 AFM 521 plakalı motosiklet, iddiaya göre motorlu taşıtlara kırmızı ışık yandığı sırada ışık ihlali yaparak seyrine devam etti.
Işık ihlali yapan motosiklet sürücüsü, kendisine yeşil ışık yandığı sırada yaya geçidinden geçen Kaan Y.'ye çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yaya yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı, bir aracın yol kamerasına ve güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)