Kırmızı ışıkta geçen motosikletli yayaya çarptı: O anlar kamerada

Yayınlanma:
Zonguldak'ta kırmızı ışıkta geçen motosiklet sürücüsü, yaya geçidinden yolun karşısına geçen 17 yaşındaki Kaan Y.’ye çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet sürücüsü, yaya geçidinden geçen 17 yaşındaki Kaan Y.’ye çarptı. Meydana gelen kazada Kaan Y. ile devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kamera kaydetti: Otomobil ile 2 motosiklet çarpıştı, arkasına bakmadan kaçtıKamera kaydetti: Otomobil ile 2 motosiklet çarpıştı, arkasına bakmadan kaçtı

KIRIMIZI IŞIKTA GEÇTİ YAYAYA ÇARPTI: İKİSİ DE YARALANDI

Sabah saatlerinde Ereğli ilçesine bağlı Elmatepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda Seren E. (25) yönetimindeki 67 AFM 521 plakalı motosiklet, iddiaya göre motorlu taşıtlara kırmızı ışık yandığı sırada ışık ihlali yaparak seyrine devam etti.

Işık ihlali yapan motosiklet sürücüsü, kendisine yeşil ışık yandığı sırada yaya geçidinden geçen Kaan Y.'ye çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yaya yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, bir aracın yol kamerasına ve güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Profesörler bile izinsiz yaklaşamıyor: Koparmanın bedeli 699 bin lira, Jandarma tarafından korunuyor
Jandarma tarafından korunuyor
Koparmanın bedeli 699 bin lira
Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Türkiye
Başkentte aile içi vahşet! Tartıştığı kardeşini döverek öldürdü
Başkentte aile içi vahşet! Tartıştığı kardeşini döverek öldürdü
Tasmalı köpeği demir sopayla canice katletti! "İnsan olan bunu yapmaz!" Yürek yakan anlar kamerada
Tasmalı köpeği demir sopayla canice katletti! "İnsan olan bunu yapmaz!" Yürek yakan anlar kamerada