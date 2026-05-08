Kamera kaydetti: Otomobil ile 2 motosiklet çarpıştı, arkasına bakmadan kaçtı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, İsmet İnönü ile Hüseyin Okan Merzeci bulvarlarının kesiştiği kavşakta korkutan bir zincirleme kaza meydana geldi. Sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz belirlenemeyen bir otomobil ile 2 motosiklet kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücülerinden biri yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZA ANI KASK KAMERASINDA: OTOMOBİL DURMADI

Kaza anı, o sırada yoldan geçen başka bir motosikletlinin kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin 2 motosikletle kavşak noktasında çarpıştığı ve kazaya karışan otomobil sürücüsünün durmayarak yoluna devam ettiği görüldü.

Polis ekipleri, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. (DHA)