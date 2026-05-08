Sürücü seyir halinde bayıldı: Kamyonet refüje çarpıp takla attı!

Silivri’de seyir halindeki kamyonetin sürücüsünün şekerinin yükselmesi sonucu bayıldığı, bu nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek aracın refüje çarpıp takla attığı öğrenildi. Kazada araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Silivri’de D-100 Karayolu Semizkumlar mevkisi Cezaevi sapağında saat 10.00 sıralarında meydana gelen kazada, kamyonet refüje çıkarak takla attı.

DİREKSİYON BAŞINDA ŞEKERİ YÜKSELDİ

Edirne istikametine seyir halinde olan 34 AT 2755 plakalı kamyonetin sürücüsünün, şekerinin yükselmesi nedeniyle direksiyon başında baygınlık geçirdiği öne sürüldü. Kontrolden çıkan araç refüje çıkarak devrildi.

Takla atan kamyonette sıkışan sürücü için olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralıya sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Sürücü ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu’nda bir süre trafik kontrollü olarak verilirken, polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

