Otomobil köprüden Kızılırmak'a uçtu: Sürücü kendi imkanlarıyla kurtuldu

Kırşehir kent merkezine 21 kilometre mesafedeki Kesikköprü yolunda korku dolu anlar yaşandı. Semih Oduncu yönetimindeki 40 ABL 113 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden aşağı yuvarlanarak Kızılırmak Nehri’ne uçtu.

KENDİ İMKANLARIYLA SUDAN ÇIKTI

Otomobilin hızla suya gömüldüğü kazada, sürücü Semih Oduncu büyük bir çabayla kendi imkanlarını kullanarak nehirden çıkmayı başardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla jandarma ve sağlık görevlileri yönlendirildi.

Nehirde kaybolan aracın çıkarılması için bölgeye gelen dalgıç Özkan Yılmaz, Kızılırmak'a girerek aracı halatla bağladı. Suya gömülen otomobil, çekici yardımıyla nehirden kıyıya çekildi.

Dalgıç Özkan Yılmaz, ise şu ifadeleri kullandı:

Arkadaşlar Kesikköprü’ye aracın düştüğünü söylediler. Ben de hemen motorumla geldim. Dalgıç tüpümün havası da bitmiş. İtfaiye ekipleri gelene kadar ben suya dalış yaparak araca halatı bağladım. Aracı sudan çıkardık. Arkadaşlarda sağ çok şükür. Çok geçmiş olsun.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)