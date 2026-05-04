Tokat'ta istinat duvarı çöktü: Araç aşağı düştü!

Tokat’ta etkili olan sağanak yağış sonrası Yazıcıoğlu Mahallesi’nde bir sitenin istinat duvarı çöktü. Olayda bir araç boşluğa düşerken bir otomobil ise asılı kaldı.

Tokat’ta iki gündür aralıksız devam eden sağanak yağış, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yazıcıoğlu Mahallesi’nde bulunan bir sitenin istinat duvarı, yağışın etkisiyle büyük bir gürültüyle çöktü.

BİR ARAÇ DÜŞTÜ, DİĞERİ ASKIDA KALDI

Duvarın sitenin giriş kısmına doğru devrilmesiyle birlikte park halindeki araçlar zarar gördü. Çökme esnasında bir otomobil yoldan aşağı düşerken, diğer araç ise uçurumun kenarında asılı kaldı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye AFAD, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Polis ekipleri, yeni bir toprak kayması riskine karşı çevreyi güvenlik şeridiyle kapatırken, AFAD ekipleri ise alanda çalışma başlattı.

Yaşanan gelişmenin ardından Tokat Valisi Abdullah Köklü, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın ve AFAD İl Müdürü Mehmet Rıza Andiç olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Yetkililerden durumla ilgili bilgi alan Vali Köklü, olaydan etkilenen vatandaşlarla görüşerek kendilerine "geçmiş olsun" dileklerini iletti. (AA)

