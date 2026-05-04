Özlem Çerçioğlu listenin sonuna 'topukladı'! Silivri'den gelen anket resti sahada karşılık buldu

Siyasi rotasını değiştirerek iktidar partisine geçen Özlem Çerçioğlu'nun anketlerdeki düşüşü, tutuklu Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in 23 Nisan tarihli cezaevi mektubuna konu olmuştu. Günel, Çerçioğlu'nun adını anmadan "Aydın'daki kötü" diyerek seslendiği mektubunda, Çerçioğlu’nun 'çakma anket firmaları' aracılığıyla algı yönetimi yaptığını belirtip, "Haydi Türkiye'nin en itibarlı 3 firmasına anket yaptıralım. Parasını da biz verelim. Var mısın?" diyerek meydan okudu.

Günel'in Silivri'den yaptığı bu çağrının hemen ardından, Piar Araştırma Ege Bölgesi'nin beş büyükşehir belediyesini kapsayan "Halkla İletişim ve Memnuniyet Ölçümü" anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 30 Mart – 15 Nisan 2026 tarihleri arasında 3440 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma, Günel'in mektubundaki eleştirileri sayısal verilerle somutlaştırdı.

EGE'DE DİĞER BAŞKANLAR YÜZDE 50'Yİ AŞARKEN AYDIN SONUNCU OLDU

Araştırmanın sonuçlarına göre, Çerçioğlu yüzde 32,4 oranında kalarak Ege Bölgesi'ndeki büyükşehir belediye başkanları arasında son sırada yer aldı. Günel'in mektubunda kamuoyuna yansıdığını belirttiği dipteki oy oranları, Piar'ın memnuniyet araştırmasıyla da doğrulandı.

Aynı ankette İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay yüzde 57,3 ile zirvede yer alırken; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu yüzde 55,2, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu yüzde 51,6 ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras yüzde 50,7 oranında halk desteği buldu. Ege'nin diğer büyükşehirlerinde memnuniyet oranları yüzde 50 barajının üzerinde seyrederken, parti değiştiren Çerçioğlu'nun 30'lu yüzdelere gerilemesi seçmenin faturasını istatistiklere yansıttı.

"O BEDELİ SEN VE TETİKÇİLERİN MİLLET VİCDANINDA, ALLAH KATINDA ÖDEYECEKSİNİZ"

Ömer Günel, mektubunda sadece anket resti çekmekle kalmadı, aynı zamanda Çerçioğlu'nun düşen oylarının sorumluluğunu belediye yöneticilerine atarak onları görevden almasını da eleştirdi. Günel, "Peki %17 ile senin milletle gönül bağın kaldı mı? Hayır. %17'nin faturasını, yanındaki vicdansıza kesmiş; komiksin komik. O bedeli sen ve tetikçilerin millet vicdanında, Allah katında ödeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca mektubunda ekonomik tabloyu ve tutuklanma sürecindeki çelişkileri de vurgulayan Günel, Silivri'de kira, ısınma, su ve ulaşım maliyeti olmadığı halde aylık asgari yeme içme harcamasının 20 bin TL'yi bulduğunu belirterek, dışarıda en düşük emekli maaşı alan vatandaşın geçim mücadelesine dikkat çekti. Ataşehir ve Eşme belediye başkanlarının karşılaştığı muameleler ile Çerçioğlu'nun çevresindeki isimlerin adli kontrollerinin kaldırılması arasındaki çifte standardı kayda geçirdi.

Çerçioğlu'nun adını bile anmadan konuştu! Ömer Günel'den çok konuşulacak anket teklifi

ÖMER GÜNEL'İN SİLİVRİ'DEN GÖNDERDİĞİ MEKTUBUN TAM METNİ

"Değerli Hemşehrilerim, mesai arkadaşlarım, yol arkadaşlarım, sevgili çocuklar, küçük arkadaşlarım, destek için başka şehirlerden gelen dostlarım,

Hepinize merhaba,

41 gün sonra eşime, büyük oğlum Ada'ya ikinci defa, küçük oğlum Rüzgar Ali'ye ilk defa sarıldım. 23 Nisandı. Çocuk Bayramı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı.

Ne büyük çelişki ve trajediydi ki millet iradesinin yok sayıldığı, seçilmişlerin basit iftiralarla tutsak edildiği bir süreçte, babalarından, analarından ayrı düşürülen çocuklarımızın bayramıydı. Ama ben çocuklarıma sıkı sıkı sarılarak kutladım bayramlarını. Çünkü yanlış olan bayram ilan edilen o büyük gün değildi. Bugün Cumhuriyetin ve onun temel ilkeleri olan demokrasi ve hukuk devleti ilkelerini yok sayanlardı. Onlara inat gülümseyerek daha sıkı sarıldım evlatlarıma.

Bayramınız kutlu olsun!

Sizler de sıkı sıkı sarılın Cumhuriyet'e, alışmayın adaletsizliğe! Yalana alışmayın, yoksulluğa alışmayın, çünkü alışmak en tehlikeli uyuşturucudur. Silivri'de hergün 6 gazete okuyorum, haberleri izliyorum.

Ülkemin adaletle olan sınavına sizler gibi tanıklık ediyorum. Kuralların doğru işletilmediği, kuralların siyasilerin ve onların tetikçileri tarafından adamına göre uygulandığı bir ülkede adaletin varlığından bahsetmek mümkün değildir. Adalete güvenin olmadığı bir ülkede ekonomik refahtan bahsedemeyiz.

Bugün Silivri'de dahi 20.000 TL'ye ucu ucuna geçinebiliyorsunuz;

Isınma ücretsiz - kira yok.

Su ücretsiz.

Ulaşım maliyeti yok, malum 4 duvar arasındayız.

Sosyalleşme hiç yok, kimseye bir şey ısmarlayamıyorum. İnternet yok, maliyet sıfır.

2 takım kıyafet yeterli, fazlasına ihtiyaç yok.

Kitaplara para vermiyorum, dostlar sağ olsun. Bir de kütüphane var.

Asgari yeme içme, kantin alışverişi (meyve, çay-kahve, peynir, sebze).

Zaten haftalık harcama limiti 5.000 TL etti mi aylık 20.000 TL tam ucu ucuna yetiyor.

Peki 20.000TL emekli maaşı alan Kuşadalı hemşehrilerim ne yapıyor? Gelinen bu düzende siz dışarıda biz içeride tutsağız. Biz neden tutsağız? Sosyal belediyecilik hizmetlerimiz ile sizlerin yoksulluğunu paylaştık diye. İyi olduk iyilik yaptık diye. Kim rahatsız oldu; başta Aydın'daki kötü ve onun tetikçileri.

Peki, bizi, beni tutsak ettiniz de, milletle olan gönül bağımızı koparabildiniz mi? Hayır. Peki %17 ile senin milletle gönül bağın kaldı mı? Hayır. %17'nin faturasını, yanındaki vicdansıza kesmiş; komiksin komik. O bedeli sen ve tetikçilerin millet vicdanında, Allah katında ödeyeceksiniz.

Yeri gelmişken söyleyeyim; aklını Aydın'daki kötüye kiraya vermiş olanlar bilsinler ki kıymetli olmayacaklar. Makam mevki peşinde haksızlık ve hukuksuzluğun aparatı olanlar, isminiz ne o kötü tarafından ne de milletçe hatırlanmayacak.

Çakma anket firmalarına anket yaptırıp, "yıkılmadım ayaktayım" diye trollerini bağırtan kötü; haydi Türkiye'nin en itibarlı 3 firmasına anket yaptıralım. Sen para vermeyi sevmezsin, almayı seversin; parasını da biz verelim. Var mısın? Sonuçlarına yüreğin yeter mi? Sende yürek var mı, yoksa hepsi mide mi?

Milletin çoğunluk oylarını alan; Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel tutuklanıyor iftiralarla; Eşme Belediye Başkanı'nın polis başına basıyor; Aydın'daki kötünün en çok çalıştığı müteahhit Aziz İhsan Aktaş'ın tüm adli kontrolleri kaldırılıyor; Aydın'daki kötü beraat ediyor, etrafa utanmadan ayar veriyor.

Kahramanmaraş'ta çocuklarımız silahla katlediliyor; Balıkesir Kepsut İlçe Milli Eğitim Müdürü elinde silahla paylaşım yapıyor ve diyor ki "hazır olmalıyız". Bir eğitimci silahla neye hazır olacak?!

Çıplak bedenlerine "açız, çıplağız" yazarak alın terinin karşılığını isteyen madenciler, soyundular diye gözaltına alınıyor. Kenti korumakla, halka sahip çıkmakla görevli devletin valisi, Gülistan'ı öldürüp yok etmekle tutuklanıyor. Vay ülkem vay, vay hukuk vay!

Bu arada, hukuk devleti ilkesinin ayaklar altında çiğnendiği, masumiyet karinesinin yok sayıldığı, hakim teminatı ilkesinin konuşulmadığı ülkemde; yargının 3. ayağı savunma mesleğinin temsilcileri ortalarda yok. 42 günde Türkiye Barolar Birliği Başkanını 2 kere gördüm haberlerde:

Anıtkabir ziyareti

Akbelen direnişçisi Esma Işık ziyareti.

Neredesin Sayın Barolar Birliği Başkanım, neredesin 81 il baro başkanları? Şimdi konuşmayacaksınız da, milletin önüne çıkmayacaksınız da ne zaman çıkacaksınız? Anıtkabir'deki deftere "yurttaşlarımızı hak arayışlarında asla yalnız bırakmayacak, mücadeleyi sürdüreceğiz" diye yazmışsınız. Sözü yazdınız ya eylem? Hukukun yok sayıldığı, bağımsız yargının ve hukuk ilkelerininayaklar altında olduğu bir sürece ilişkin yapacaklarınız bundan mı ibaret?

Kıymetli dostlar,

Elbet bugünler geçecek; milletin, sizlerin kararlılığı ve inancı karşısında karanlıklar dağılacak. Ama dostlarımızın sessizliğini de unutmayacağız.

Umut ve inancınızı kaybetmeyin. Çünkü küçük bir umuttan daha güçlü bir şey yoktur.

Özgürlükte ve emekte buluşmak umuduyla.

ÖMER GÜNEL

Silivri 24.04.2026"