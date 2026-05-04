Bahçeli'nin çağrısı niye karşılık bulmadı: İki Ahmet'in göreve dönememesinin nedeni belli oldu

PKK’nın feshi ve silah bırakma sürecine ilişkin tartışmalar sürerken, Meclis Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunun açıklanmasının üzerinden yaklaşık 2,5 ay geçti. Ancak son 1,5 yılda sürece dair beklenen somut adımların atılmaması dikkat çekiyor.

İktidar cephesi, adım atılması için örgütün silah bırakma sürecinin tamamlanması gerektiğini savunurken; muhalefet, bazı “güven artırıcı” adımların yasa gerektirmeden hayata geçirilebileceğini dile getiriyor.

BAHÇELİ’NİN ÇAĞRILARI KARŞILIK BULMADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Selahattin Demirtaş’ın tahliyesinin “hayırlı olacağı” yönündeki açıklamasının üzerinden 6 ay geçti.

Ayrıca Bahçeli’nin, “Ahmetler makama dönünceye kadar kararımız nettir” çıkışının üzerinden de 3 ay geçmesine rağmen bu çağrılar siyasi karşılık bulmadı.

Bu durum, Ankara kulislerinde “Cumhur İttifakı içinde görüş ayrılığı mı var?” sorularını gündeme taşıdı.

AKP: “SORUN DEĞİL, YAKLAŞIM FARKI”

24 Saat Gazetesi'nden Nergis Demirkaya'nın yazısına göre, AKP'li yetkililer tartışmanın bir kriz değil, yaklaşım farkı olduğunu belirtiyor.

Parti kaynaklarına göre, kayyım atamalarının dayanağı olan yasal düzenleme hâlâ yürürlükte ve görevden alınan belediye başkanları hakkında terör suçlamalarına dayanan soruşturma ve mahkeme kararları bulunuyor.

Bu nedenle mevcut hukuki durum değişmeden görev iadesinin mümkün olmadığı ifade ediliyor.

“İKİ AHMET”İN ÖNÜNDEKİ ENGEL

Mardin eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında yürütülen davalar sürecin kilit noktası olarak görülüyor.

AKP'li üst düzey yöneticilere göre, bu isimler hakkında verilen cezalar ve süren davalar sonuçlanmadan göreve dönüşün hukuken mümkün olmadığı savunuluyor.

KAYYIM YASASI TARTIŞMASI

Meclis’te hazırlanan ortak raporda, kayyım yerine belediye meclisinin kendi içinde seçim yapmasını öngören bir düzenleme önerilmişti.

Ancak AKP içinde, “Devletin güvenliği açısından kayyım düzenlemesi korunmalı” görüşünü savunanların olduğu belirtiliyor. Bu nedenle kısa vadede kayyım uygulamasında değişiklik yapılması beklenmiyor.

GÖZLER YENİ YASAL DÜZENLEMEDE

Siyasi kulislere göre, “İki Ahmet”in göreve dönüşü için iki ihtimal öne çıkıyor:

Kayyım yasasının değiştirilmesi

Terör suçlamalarının düşmesi

TAKVİM BELİRSİZ

DEM Parti kaynaklarına göre, PKK bağlantılı suçlamalar kapsamında yaklaşık 70 bin soruşturma ve 40 bin dava bulunuyor.

Yapılacak düzenlemelerin, yargılanan, cezaevinde bulunan veya yurt dışında yaşayan yaklaşık 100 bin kişiyi etkileyebileceği ifade ediliyor.

Tüm bu düzenlemeler için henüz net bir takvim bulunmuyor. Ancak beklenti, Meclis yaz tatiline girmeden önce yasal adımların atılması yönünde.