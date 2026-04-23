Bahçeli'den 'Demirtaş' sorusuna yanıt: Sözümüz söz

TBMM'de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonuna katılan MHP Lideri Devlet Bahçeli, gazetecilerin "Ahmet Özer, Ahmet Türk ve Selahattin Demirtaş" sorusuna, "Siz bizi tanımıyorsunuz... Bizim bir özelliğimiz var; sözümüz sözdür" yanıtını verdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen resepsiyona katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Son Dakika | Erdoğan'dan "Özgür Özel ile görüşme" sorusuna tepki: Böyle soru sorulur mu?Son Dakika | Erdoğan'dan "Özgür Özel ile görüşme" sorusuna tepki: Böyle soru sorulur mu?

"İNİSİYATİF ALMAKTAN HİÇBİR ZAMAN KAÇINMADIK"

Gazetecilerin çözüm süreciyle ilgili sorularını yanıtlayan Bahçeli, partisi olarak ülkenin temel meselelerinde sorumluluk üstlenmeye hazır olduklarını ifade etti.

Sürece dair duruşlarının "net olduğunu" belirten Bahçeli, "Biz bu ülkenin temel meselelerinde inisiyatif almaktan hiçbir zaman kaçınmadık. Söylediklerimiz ve duruşumuz ortadadır" dedi.

"SİYASİ PARTİLER ARASI DİYALOG ÖNEMLİ"

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş koordinesinde yürütülen çalışmaların önemli olduğunu ifade eden Bahçeli, "Siyasi partilerin fikir alışverişinde bulunmasının doğal olduğunu" belirterek, "Siyasi partiler arası diyalog önemlidir. AK Parti ile de, diğer partilerle de Meclis çatısı altında görüşmelerin olması, ülkemizin yararınadır." dedi.

"SÖZÜMÜZ SÖZDÜR"

Gazetecilerin, daha önde Ahmet Özer, Ahmet Türk ve Selahattin Demirtaş hakkındaki açıklamaları hatırlatması üzerine Bahçeli, "Siz bizi tanımıyorsunuz... Bizim bir özelliğimiz var; sözümüz sözdür" şeklinde cevap verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Akın Gürlek'e Alican Uludağ ve İsmail Arı sorusu
Akın Gürlek'e Alican Uludağ ve İsmail Arı sorusu
Numan Kurtulmuş'tan 'yasal düzenleme' açıklaması
Numan Kurtulmuş'tan 'yasal düzenleme' açıklaması