Bahçeli'den 'Demirtaş' sorusuna yanıt: Sözümüz söz

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen resepsiyona katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"İNİSİYATİF ALMAKTAN HİÇBİR ZAMAN KAÇINMADIK"

Gazetecilerin çözüm süreciyle ilgili sorularını yanıtlayan Bahçeli, partisi olarak ülkenin temel meselelerinde sorumluluk üstlenmeye hazır olduklarını ifade etti.

Sürece dair duruşlarının "net olduğunu" belirten Bahçeli, "Biz bu ülkenin temel meselelerinde inisiyatif almaktan hiçbir zaman kaçınmadık. Söylediklerimiz ve duruşumuz ortadadır" dedi.

"SİYASİ PARTİLER ARASI DİYALOG ÖNEMLİ"

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş koordinesinde yürütülen çalışmaların önemli olduğunu ifade eden Bahçeli, "Siyasi partilerin fikir alışverişinde bulunmasının doğal olduğunu" belirterek, "Siyasi partiler arası diyalog önemlidir. AK Parti ile de, diğer partilerle de Meclis çatısı altında görüşmelerin olması, ülkemizin yararınadır." dedi.

"SÖZÜMÜZ SÖZDÜR"

Gazetecilerin, daha önde Ahmet Özer, Ahmet Türk ve Selahattin Demirtaş hakkındaki açıklamaları hatırlatması üzerine Bahçeli, "Siz bizi tanımıyorsunuz... Bizim bir özelliğimiz var; sözümüz sözdür" şeklinde cevap verdi.