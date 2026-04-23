Akın Gürlek'e Alican Uludağ ve İsmail Arı sorusu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla, Meclis'te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katıldı.

BAKAN GÜRLEK'E TUTUKLU GAZETECİLER SORULDU

Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gürlek'e, gazetecilerin tutuklanmasına yol açan "Dezenformasyon Yasası" ile ilgili sorular yöneltildi.

Bir gazetecinin, "Dezenformasyon yasasıyla ilgili bir düzenleme bekliyor muyuz? Gazeteci arkadaşlarımız İsmail Arı ve Alican Uludağ bu yasadan tutuklu." sorusuna Gürlek, "Şu an öyle bir şey yok." şeklinde yanıt verdi.

