Tutuklu gazeteci İsmail Arı'nın iddianame isyanı: Anayasaya uyun!

25 gündür cezaevinde tutuklu bulunan gazeteci İsmail Arı, iddianamesinin hâlâ hazırlanmamasına tepki gösterdi. DEM Parti Milletvekili Perihan Koca vasıtasıyla bir not gönderen Arı, "İddianamemi hazırlayın! Anayasaya ve hukuka uyun!" ifadelerini kullandı.

21 Mart'ta bayram dolayısıyla ziyarete gittiği ailesinin Tokat'taki evinde gözaltına alınan gazeteci İsmail Arı, 24 Mart'ta "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklanarak Ankara Sincan Cezaevi'ne gönderilmişti.

25 gündür cezaevinde bulunan İsmail Arı, kendisini ziyaret eden DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca vasıtasıyla bir not gönderdi.

Tutuklu gazeteci İsmail Arı

"İDDİANAMEMİ HAZIRLAYIN!"

Cezaevinde yazdığı notta iddianamenin hazırlanmamasına tepki gösteren Arı, "İddianamemi hazırlayın! Anayasaya ve hukuka uyun!" ifadelerini kullandı.

DEM Partili Koca'nın sosyal medya hesabından paylaştığı notta, yalnızca gazetecilik yaptığı için tutuklandığını vurgulayan İsmail Arı şu ifadelere yer verdi:

"Sadece gazetecilik yaptığım için 25 gündür cezaevinde tutuluyorum. Hâlâ iddianamemi hazırlamadılar! İddianamemi hazırlayın! Anayasaya ve hukuka uyun! Ben gazetecilik yapmaya devam edeceğim."

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca'nın X paylaşımı (16 Nisan 2026)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

