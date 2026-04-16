"Çocuğumu tehdit etti" iddiası! Otomobil sürücüsü motosikletliye çarptı
14 Nisan’da Kocaeli’nin Gebze ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’nde bir olay meydana geldi. Trafikte otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında tartışma çıktı.
Yaşanan gerginliğin ardından motosiklet sürücüsü bölgeden uzaklaştı.
YARALI HALDE KAÇMAYA ÇALIŞTI
Bir süre sonra otomobil sürücüsü, çocuğunu tehdit ettiğini iddia ettiği motosiklet sürücüsünün karşı yönden geldiğini fark edince aracıyla çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen motosiklet sürücüsü, otomobil sürücüsünün kendisine doğru koştuğunu görünce yaralı halde kaçmaya çalıştı.
Evlilik teklifi aldığı tatilde trajik son: Genç fenomen villada ölü bulundu
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Otomobilin karşı yönden gelen motosiklete çarptığı ve sürücünün araçtan inerek yaralı motosiklet sürücüsüne doğru koştuğu anlar, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)