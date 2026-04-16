Gülistan Doku soruşturması! Firari şüphelinin babası ifade verdi: Oğlum bir şeyler biliyor olabilir

Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan Gülistan Doku soruşturmasının, "cinayet" şüphesi üzerine yeniden açılmasının ardından dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel dahil çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Hakkında gözaltı kararı bulunan ancak ABD'de yaşadığı belirlenen Türkay Sonel'in arkadaşı Umut Altaş'ın, Doku ailesiyle yaptığı konuşmada Gülistan'ı Mustafa Türkay Sonel'in öldürdüğünü söylediği iddia edilmişti.

Son Dakika | Gülistan Doku soruşturmasında eski polis tutuklandı

FİRARİNİN BABASI İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarılırken, anne ve babası da gözaltın alındı. Baba Celal Altaş'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

Celal Altaş, ifadesinde Gülistan Doku olayına ilişkin doğrudan bir bilgisi olmadığını söyledi. Celal Altaş, oğlunun yasa dışı yollarla ABD’ye gittiğini belirterek, oğlunun olayla ilgili bir şeyler bildiğini düşündüğünü ancak kendisine açıkça anlatmadığını ifade etti.

Oğlunun bazı konuşmalarında çelişkili ifadeler kullandığını söyleyen baba Altaş, oğlunun kendisine, tehdit edildiğini de söylediğini belirtti.

Baba Celal Altaş, ifadesinde şunları söyledi:

"Mustafa Türkay Sonel ve babası Tuncay Sonel’i geçmiş yıllarda ilimizde vali olarak görev yapması ve oğlum Umut’un Mustafa Türkay ile yakın arkadaş olmasından dolayı tanıyorum. Tuncay Sonel ile şahsi olarak ticari ilişkimiz yoktur fakat vali olması nedeniyle benim de o dönem turizm şirketim olduğundan dolayı valiliğin projelerini benim şirketim üzerinden yapması nedeniyle tanışıklığım vardır. Bu tanışıklık karşılıklı samimi ilişkiye dönüşmüştür. Eşim Nurşen Arıkan da Tuncay Sonel’i ticari ilişkimizden dolayı tanırdı. Eşim o dönemki turizm şirketimizin işlemlerini yapar ve takip ederdi. Kendisi Tunceli’den sonra Ordu valiliğine atandıktan sonra da ben, eşim ve yanımda iş arkadaşlarım ile birlikte hayırlı olsun ziyaretine de 1 kez gitmiştik. Eşim de Türkay’ı görmüş olabilir, isim olarak da tanıyor olabilir çünkü Umut bu arkadaşlığından bahsediyordu. Tuncay Sonel ile Ordu iline gittikten sonra 1-2 kez bayramlaşma amaçlı telefonla görüşmüşlüğümüz oldu. Türkay Sonel ile de Ordu iline gittikten sonra sanırım 1 kez sohbet amaçlı telefonla görüşmüştüm. Oğlum Umut da Ordu iline gitmedi diye hatırlıyorum ancak mutlaka arkadaş olması sebebiyle görüşmeleri olmuştur. Oğlum Umut, Türkay ile samimi arkadaştı. Uğurcan Açıkgöz’ü de arkadaşı olması sebebiyle tanıyordu. Umut’un Gülistan Doku’yu tanımadığını biliyorum. Bana, oğluma sorduğumda 'kesinlikle tanımıyorum' diye cevap vermişti. Umut’un Zeinal’ı tanıyıp tanımadığını bilmiyorum ama tanımadığını düşünüyorum."

KAÇAK YOLLARLA ABD'YE GİTMİŞ

Oğlunu neden ABD'ye gönderdiği soruşan baba Altaş, "Oğlum Umut, Türkiye’deki şartların iyi olmamasından dolayı o dönem Türkiye’den ayrılıp ABD’de bulunan diğer oğlum Sidar’ın yanına gitmeyi düşündü. Ben gitmemesini istedim ama lafımı dinlemedi ve gitti. Tarihini tam hatırlamıyorum ama 2023 yılı içerisinde Meksika ülkesine kadar turizm şirketim üzerinden yasal şekilde havayolu ile gitti, sonrasında kaçak yollarla ABD’ye abisinin yanına geçti. Gittikten sonra 5 yıl ülkeye giriş çıkış yapamamasından dolayı hiç gelmedi." şeklinde cevap verdi.

BABASINA TEHDİT EDİLDİĞİNİ SÖYLEMİŞ

Celal Altaş, "Gülistan Doku’yu tanımıyorum. Kendisi ile hiç karşılaşmadım. Kaybolduktan sonra medya üzerinden edindiğim bilgilerden dolayı öğrendim. Neden kaybolduğunu bilmiyorum. Medyadan öğrendiğim kadarıyla en son Sarı Saltuk Viyadüğü’nde görülüyor. Eğer oradaki kişi Gülistan ise kimle görüştüğü baz istasyonlarından çıkarılabilir." ifadelerini kullandı.

Oğlu ile Gülistan Doku'nun kaybolması olayını konuşup konuşmadığı sorulan Altaş, "Defalarca konuştum. Bana 'tanımıyorum, bilgim yok, bir şeye tanık olmadım' dedi. Ancak bir konuşmamızda 'Mustafa Türkay bana silahını göstererek birisini vurduğunu söyledi' dedi. Bana para gönderin, tehdit ediliyorum" diye cevap verdi.