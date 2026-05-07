Polis memuru feci kazada yaşamını yitirdi

Ordu Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Alev Kovancı (45), Perşembe ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Ordu’nun Perşembe ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, bir polis memuru yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, kaza Perşembe-Ordu Karayolu üzerindeki bir tünel çıkışında gerçekleşti.

BARİYERLERE ÇARPTI

Ordu Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Alev Kovancı, görev yeri olan Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gitmek üzere yola çıktı. 34 DB 0065 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken tünel çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybeden Kovancı, bariyerlere çarptı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Kovancı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Perşembe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Olayın oluş şekli ve kazanın kesin nedeni araştırılıyor.

(DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

