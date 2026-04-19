Önce bariyere çarptı sonra otomobil alev aldı: Asistan doktor yanarak hayatını kaybetti

Yayınlanma:
İzmir'in Menderes ilçesinde beton bariyerlere çarptıktan sonra yanan otomobilin sürücü 25 yaşındaki Beyza Nur Pürmüs yanarak hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sıralarında İzmir-Aydın Otoyolu Havalimanı gişelerinde meydana geldi. İddiaya göre, Beyza Nur Pürmüs idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Otomobildeki yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

ASİSTAN DOKTOR OLARAK GÖREV YAPMAYA BAŞLADIĞI ÖĞRENİLDİ

Beyza Nur Pürmüs’ün 2025 yılında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduğu ve Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’nda asistan doktor olarak görev yapmaya başladığı öğrenildi.

Üniversite tarafından genç hekim hakkında yayınlanan taziye mesajında “Bölümümüz asistanlarından Beyza Nur Pürmüs’ün vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kısa sürede naifliği ve içtenliğiyle herkesin takdirini kazanan değerli çalışma arkadaşımızın ani kaybı bizleri derinden sarsmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

