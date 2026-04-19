Okullar için yeni karar: Ailesinde silah olan öğrencilere takip

Kahramanmaraş’ta biri öğretmen, dokuzu öğrenci olmak üzere 10 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısının ardından, benzer olayların önüne geçmek amacıyla yeni güvenlik önlemleri devreye alınıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in katılımıyla gerçekleştirilen toplantı sonrası kapsamlı bir önlem paketi hazırlanırken, iki bakanlığın koordineli çalışması kararlaştırıldı.

T24’te yer alan habere göre, alınan kararlar yalnızca okul çevresinde güvenlik önlemleriyle sınırlı kalmayacak, aynı zamanda öğrencilere yönelik detaylı takip ve analiz süreçlerini de içerecek.

OKUL GİRİŞLERİNE GÜVENLİK PERSONELİ

Yeni düzenlemeye göre, okulların girişlerinde polis veya jandarma personeli görevlendirilecek. Bunun yanı sıra giriş-çıkış saatlerinde güvenlik güçleri okul çevresinde devriye faaliyetlerini artıracak. Daha önce açıklanan çevre güvenliği önlemleri bu şekilde genişletilmiş olacak.

ŞÜPHELİ DAVRANIŞLARA RİSK ANALİZİ

Uygulama kapsamında, okul yönetimlerince davranışları “şüpheli” veya “sorunlu” olarak değerlendirilen öğrenciler için risk analizi çalışmaları yapılacak. Bu süreçte okul müdürleri ile güvenlik birimleri arasında düzenli toplantılar gerçekleştirilecek, öğrencilerin durumuna ilişkin bilgi paylaşımı sağlanacak.

AİLESİNDE SİLAH BULUNANLARLA TEMAS KURULACAK

Önlemler çerçevesinde, ailesinde silah bulunduğu bilinen öğrenciler de yakından izlenecek. Güvenlik ve eğitim birimlerinin, bu öğrencilerin aileleriyle temas kurarak bilgilendirme yapması planlanıyor. Öğrencilerin silah ve mühimmata erişiminin engellenmesi hedeflenirken, istihbarat ve siber suçlarla mücadele birimleri de sürece destek verecek. Sosyal medya faaliyetlerinin de bu kapsamda takip edileceği ifade ediliyor.