İstanbul ve Ankara dahil 45 ilde şakır şakır yağacak: Meteoroloji saat saat açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahmin raporuna göre Türkiye, geniş kapsamlı bir yağışlı sistemin etkisi altına giriyor. Hafta başında 45 ili kapsayan gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılırken, yağmur bulutlarının gün içindeki rotası saatlik verilerle paylaşıldı. Batıdan doğuya doğru hareket etmesi beklenen sistemin, özellikle öğle saatlerinde etkisini artıracağı öngörülüyor.

İSTANBUL VE ANKARA DAHİL 45 İLDE ŞAKIR ŞAKIR YAĞACAK

Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. İç Anadolu (Konya ve Karaman hariç), Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Hareketli yağmur bulutlarının etkisine girerek yağış alacak 45 ilin tamamı şu şekilde sıralandı:

Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Çankırı, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, İstanbul, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Malatya, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli ve Yozgat.

METEOROLOJİ SAAT SAAT AÇIKLADI

Meteoroloji günlük hava tahmin haritalarına göre, saat saat yağışlar ve iller şu şekilde:

11 Mayıs Pazartesi Sabah (06:00-12:00): Yağışlar ilk olarak Kırklareli, İstanbul, Sakarya hattı ile Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda (Kars, Erzurum, Erzincan, Sivas çevresi) etkili olmaya başlayacak.

11 Mayıs Pazartesi Öğle (12:00-18:00): Sistem en geniş yayılımına bu saatlerde ulaşacak. İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere Marmara, İç Anadolu, Ege’nin bir kısmı, Karadeniz ve Doğu Anadolu’daki toplam 39 ilde aynı anda gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

11 Mayıs Pazartesi Akşam (18:00-24:00): Yağmur bulutları yurdun batısını terk ederek Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyine (Samsun, Rize, Artvin, Kars hattı) çekilecek.

12 Mayıs Salı Gece (00:00-06:00): Yağışlı kütle tamamen yurdun en doğu uçlarına kayacak. Artvin, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde etkisini sürdürdükten sonra yurdu terk edecek.

Uzmanlar, yağış anında oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini hatırlattı.

BUGÜN HAVA KAÇ DERECE?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Edirne, Kırklareli, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 30°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 30°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

BURDUR °C, 26°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 29°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Konya ve Karaman hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Muş çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısı güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.