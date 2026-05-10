Meteoroloji gün verdi! Sıcaklık düşecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yeni haftada hava sıcaklıkları yurdun kuzey, iç ve batı bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek.

CUMADAN İTİBAREN SICAKLIK DÜŞECEK

Cumadan itibaren sıcaklıklar iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına düşecek.

Öte yandan, Hava Forum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul’da hava sıcaklığının salı günü 27-28 derece seviyelerinde seyredeceği, çarşamba ve perşembe günleri ise 18-19 dereceye kadar düşeceği belirtildi. Böylece kentte kısa sürede yaklaşık 10 derecelik sıcaklık düşüşü yaşanacağı ifade edildi.

Sıcaklıklar bu hafta Ankara'da 19-22, İstanbul'da 19-24 ve İzmir'de 25-28 derece civarında olacak. (AA)