Yağmur İstanbul'un peşini bırakmıyor: AKOM "dikkat" dedi

AKOM’un paylaştığı verilere göre, İstanbul önümüzdeki haftayı parçalı bulutlu bir gökyüzü ve yer yer etkisini gösterecek bahar yağmurlarıyla geçirmeye hazırlanıyor.

AKOM, İstanbul için yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre kent genelinde hafta boyunca parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak.

Sıcaklıkların ise 23-25 derece aralığında seyrederek yaz değerlerine yakın seyredeceği öngörülüyor. Haftalık tahmin raporuna göre pazartesi günü yağış beklenmezken, salı günü akşam saatlerinde yağmur geçişleri görülecek. Perşembe günü ise hafif yağmurun etkili olması öngörülüyor.

AKOM’un değerlendirmesine göre, özellikle sabah ve akşam saatlerinde bazı bölgelerde kısa süreli yağmur geçişleri görülebilecek. Bugün kentte sabah saatlerinde hava sıcaklığı 18 derece ölçülürken, öğle saatlerinde 22 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklığın 19, gece ise 17 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

NEM ORANI YÜKSEK SEYREDECEK

Raporda, nem oranının yüzde 75 ile 95 arasında değişeceği belirtildi. Rüzgarın ise lodos yönünden hafif, zaman zaman orta kuvvette, saatte 5 ila 15 kilometre hızla eseceği kaydedildi. Deniz suyu sıcaklığının 12 derece olduğu ifade edilirken, gün içerisinde metrekareye 1 ila 5 kilogram arasında yağış düşebileceği aktarıldı.

YAĞMUR İSTANBUL'UN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

Hafta boyunca en yüksek sıcaklığın 25 dereceyle salı günü ölçülmesi beklenirken, en düşük sıcaklığın ise 13 dereceyle cuma günü yaşanacağı tahmin edildi.

HAFTALIK TAHMİN VE YAĞIŞ UYARILARI

Önümüzdeki günlerde İstanbulluları hem güneşli hem de kısa süreli yağışlı bir hava bekliyor:

11 Mayıs Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 24°C. Yağış beklenmiyor.

12 Mayıs Salı: Akşam saatlerinde yağmur geçişleri öngörülüyor (1-3 kg arası). Sıcaklık 25°C ile haftanın zirve noktasına ulaşacak.

13 Mayıs Çarşamba: Hava parçalı bulutlu, sıcaklık 22°C seviyelerine geriliyor.

14 Mayıs Perşembe: Hafif yağmur geçişleri görülebilir. En yüksek sıcaklık 22°C.

15-16 Mayıs (Cuma-Cumartesi): Haftanın son günlerinde yağış beklenmezken, parçalı bulutlu gökyüzüyle birlikte sıcaklıklar 22-23°C civarında kalmaya devam edecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

