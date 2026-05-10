AKP'li vekilin danışmanı ve avukatı hakkında 200 bin euro'luk rüşvet iddiası! Müfettiş isteyen müdür açığa alındı

Dört yıldır AKP Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın koruması ve danışmanı olan İsmail Ertuğrul'un kardeşi Levent Ertuğrul Antalya SGK İl Müdür Yardımcısı, eşi Hafize Gülşah Ertuğrul ise Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Personel Hizmetleri Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor. Nefes'ten Mahir Bağış'ın aktardığı iddiaya göre, Milletvekili Çokal'ın avukatı Onur Bilge Özdemir, Naval Yatçılık firmasının SGK'ya olan 100 milyon TL'lik borcunu danışman İsmail Ertuğrul'dan öğrendi. Avukat Özdemir'in yat firmasının borç bilgilerini, İsmail Ertuğrul'un kardeşi SGK İl Müdür Yardımcısı Levent Ertuğrul'dan temin ettiği ileri sürüldü. Avukat Özdemir'in firma ile görüşerek 100 milyon TL'lik borcun silinmesi karşılığında 200 bin Euro istediği, rüşvet planının Özdemir ile Levent Ertuğrul tarafından yapıldığı iddia edildi. Firma yöneticileri teklifi reddederek SGK'ya şikayette bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLADI, MÜDÜR GÖREVDEN ALINDI

Firma yöneticilerinin şikayeti üzerine dönemin SGK Antalya İl Müdürü Mehmet Tanrıöver, iddiaların soruşturulması için Ankara'daki SGK Teftiş Kurulu'na dilekçe yazarak müfettiş talep etti. Talebin ardından Ankara'dan Antalya'ya gelen müfettişler, kurum içinde inceleme ve belge toplama çalışmalarına başladı. Bu soruşturma süreci devam ederken, müfettiş talebinde bulunan İl Müdürü Mehmet Tanrıöver açığa alınarak görevden uzaklaştırıldı. AKP'li Çokal ve avukat Özdemir yöneltilen soruları yanıtsız bırakırken, Çokal'ın diğer danışmanları dönüş yapacaklarını belirtmelerine rağmen herhangi bir açıklama yapmadı.

AKP'li belediye başkanına 'rüşvet' suçlaması

SGK'DAKİ TUTUKLAMALARLA BİTEN ÖNCEKİ RÜŞVET DAVASI

Antalya SGK'da 2025 yılında benzer bir olay daha yaşanmıştı. Eski SGK Antalya İl Müdürü Selim E. ile iş başmüfettişleri Erdoğan Ö. ve Murat Ayhan B., iki özel tıp merkezinden 90 bin Euro rüşvet aldıkları iddiasıyla tutuklanmıştı. Bu davada müfettişlerin, denetim listelerinde yer almayan ancak eski il müdürünün danışmanlık hizmeti verdiği tıp merkezlerine yöneldiği; işverenleri 45-50 milyon TL idari para cezası, teşvik iptali ve kapatma tehdidiyle baskı altına aldığı öne sürülmüştü. Eski il müdürü Selim E., bir hastanenin sahibinden poşet içinde 90 bin Euro teslim alırken suçüstü yakalanmış ve üç sanık Antalya Ağır Ceza Mahkemesi'nde “rüşvet almaya teşebbüs” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

MİLLETVEKİLİNİN PARTİ TRANSFERİ

2018 seçimlerinde İYİ Parti Antalya Milletvekili seçilerek TBMM'ye giren Tuba Vural Çokal, bu partide iki yıl kaldıktan sonra 2020 yılında AKP'ye katıldı. Çokal, 2023 seçimlerinde AKP Antalya Milletvekili olarak yeniden TBMM'ye girdi.