AKP'li belediye başkanına 'rüşvet' suçlaması

Yayınlanma:
AKP'li Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger, "rüşvet" suçlamasıyla yargılandığı davada hâkim karşısına çıktı. Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada Cönger hakkındaki iddiaları reddederken, mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Cönger, hakkındaki iddiaları reddederek süreci "kefalet borcu" olarak nitelendirdi.

"TEK KUSURUM KEFİL OLMAK"

Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger, rüşvet iddialarına konu olan para transferlerinin, hayatını kaybeden Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile olan ticari ilişkisinden kaynaklandığını ileri sürdü. Cönger, Şen’in ev alırken kendisine kefil olduğunu ve ödemelerin bu borç ilişkisi kapsamında müteahhit M.Y. üzerinden yapıldığını savundu.

Cönger mahkemedeki ifadesinde şu ifadeleri kullandı:

"Hilmi Şen ev alırken ona kefil oldum ve teminat çeki kestim. Borcun bir kısmını Şen'in oğlu ödedi, kalan kısmı ise müteahhit M.Y. tarafından parça parça gönderildi. Benim tek kusurum bu alışverişe kefil olmaktır."

Mahkeme başkanının, Sayıştay raporlarına yansıyan "usulsüz ihale" iddialarını sorması üzerine Cönger, belediye başkanı olarak her ihaleyi tek tek takip etme imkânı olmadığını belirterek, "Usulsüz hiçbir iş yapmadım, yapmam da," dedi.

Davanın diğer sanığı müteahhit M.Y. ise Keskin Belediyesinden usulsüz hiçbir ihale almadığını savundu. Cönger’e gönderdiği paraların, belediye ihalelerinden hemen sonrasına denk gelmesini ise "tesadüf" olarak nitelendirdi.

M.Y. de söz konusu paraların Hilmi Şen’in borcu karşılığında gönderildiğini iddia etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kapsamında "rüşvet" suçlamasıyla yargılanan sanıkların savunmalarını ve tanık beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti, eksik dosyaların tamamlanması için duruşmayı 11 Mayıs tarihine erteledi. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

