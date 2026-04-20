İstanbul’da ‘torbacı’ operasyonu: 16 tutuklama

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “torbacı” olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 16’sı tutuklandı, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu imalatının önlenmesi ve ticaretinin engellenmesi amacıyla “torbacı” diye tabir edilen satıcılara yönelik soruşturma yürütüyor. Soruşturma kapsamında 17 Nisan’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

OPERASYONDA 20 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda 19 şüpheli yakalanırken, daha sonra bir zanlı daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan toplam 20 şüpheli Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

16 TUTUKLAMA, 4 ADLİ KONTROL

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 18’i tutuklama, 2’si adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlik, 16 şüphelinin tutuklanmasına, 4 zanlının ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verdi. Firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

(AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

