Eski eşinin sevgilisini bombayla öldürdü 5'i jandarma 6 kişiyi yaraladı: İstenen ceza belli oldu

Yayınlanma:
Tokat'ta eski eşiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle bağ evine içinde el yapımı bomba olan sandık bırakan ve Sefa Can Karaçoban'ın ölümüne, 5'i jandarma 6 kişinin ise yaralanmasına neden olan İsmail Güreldi ile ona yardım eden Turgay Öztürk'ün yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcı, sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Tokat'ta, İsmail Güreldi (50), eski eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Sefa Can Karaçoban'ın (29), Erbaa ilçesinde bulunan babasına ait bağ evine,18 Mayıs 2024’te içinde el yapımı bomba olan bir sandık bıraktı.

Baba Ahmet Karaçoban (63) ile oğlu Sefa Can Karaçoban, sandığın içinde ne olduğunu bilmedikleri ve kapının zorlandığını belirterek durumu jandarmaya ihbar etti.

SANDIĞIN AÇILMASIYLA BOMBA PATLADI

Olay yerine jandarma ekiplerinin de gitmesiyle açılan sandık infilak etti.

Patlamada Ahmet Karaçoban ve oğlu Sefa Can Karaçoban ile jandarmalar Uzman Çavuş Muhammed Avcı (25), Astsubay Mustafa Evkaya (32), Uzman Çavuş Burak Müsürget (30), Uzman Çavuş Alperen Songül (28) ve Uzman Çavuş Sezer Etük (28) yaralandı.

OLAYDAN 4 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Olaydan 4 gün sonra Sefa Can Karaçoban, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayda yaralanan babası Ahmet Karaçoban ise 24 Şubat 2025’de hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin Tokat 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde İsmail Güreldi ile ona yardım ettiği belirtilen Turgay Öztürk (38) hakkında "Kasten öldürme" ve "Kasten yaralama" suçlarından dava açıldı.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Davanın bugün görülen duruşmasında duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Olayda hayatını kaybeden Muhammed Sefa Can Karaçoban'a yönelik eylem nedeniyle sanıkların, "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, aynı olayda yaralanan ve 24 Şubat 2025’de hayatını kaybeden Ahmet Karaçoban için de "nitelikli kasten öldürme" ve "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılması istendi.

Savcı aynı olayda yaralanan jandarmalar Alperen Songül, Muhammed Avcı, Burak Müsürget, Mustafa Evkaya ve Sezer Etük’e yönelik eylemler nedeniyle sanıkların "kasten yaralama", "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" ve "olası kastla yaralama" suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, tarafların esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı 29 Haziran’a erteledi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

