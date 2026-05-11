Sıcak havalar yerini kara bulutlara bırakıyor: İstanbul dahil 10 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarından itibaren İstanbul dahil birçok ilde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Türkiye, bu sene en uzun kış mevsimlerinden birini yaşadı. Zaman zaman kara bulutlar, yerini açık ve güneşli havalara bıraktı ancak yaz mevsimini seven vatandaşlar için bu sevinç, uzun süreli olmadı.

Son birkaç gündür yurdun birçok kesiminde açık ve güneşli havaların etkisi sürerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yeni bir uyarısı yapıldı.

METEOROLOJİ ÇOK SAYIDA İLİ UYARDI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu yayımlayarak İstanbul dahil çok sayıda il için sağanak yağış uyarısı yaptı.

MGM'den yapılan değerlendirmelere göre, yarından itibaren özellikle İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun bazı bölgelerinde yerel yağışlar etkili olacak.

İSTANBUL DAHİL 10 İLDE SAĞANAK UYARISI

Tahminlere göre İstanbul, Kocaeli, Edirne, Kırklareli, Bilecik ve Sakarya’nın yanı sıra Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Muş çevrelerinde de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Meteoroloji, yağışların İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde zaman zaman etkisini artırabileceği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

