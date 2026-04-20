Van’da zehir tacirlerine operasyon: Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi!

Van'da düzenlenen narkotik operasyonlarında 89 kiloyu aşkın uyuşturucu ve üretimde kullanılan sıvı ham madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen geniş kapsamlı operasyonlar sonucunda uyuşturucu ticaretine büyük bir engel çıkarıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen saha çalışmaları neticesinde zehir tacirlerinin nakil ve depolama faaliyetleri deşifre edildi.

12 ile 19 Nisan tarihleri arasında düzenlenen baskınlarda yüklü miktarda yasaklı madde ele geçirilirken suç şebekelerine yönelik denetimlerin kararlılıkla süreceği bildirildi.

KİLOLARCA ZEHİR VE KİMYASAL MADDE YAKALANDI

Ekiplerin gerçekleştirdiği aramalarda 57 kilo 700 gram skunk ile 31 kilo 480 gram sentetik uyuşturucu muhafaza altına alındı. Operasyonun devamında 254 gram eroin maddesi ile uyuşturucu imalatında kullanılan 162,92 litre asetik anhidrit maddesi de ele geçirilenler listesinde yer aldı.

Ele geçirilen maddelerin piyasaya sürülmesinin engellenmesiyle birlikte sokak satıcılarına yönelik de önemli bir adım atıldı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Operasyon sırasında gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlılar hakkında tutuklama kararı verilirken şahıslar cezaevine gönderildi.

Bölgede uyuşturucu madde trafiğinin kesilmesi amacıyla yürütülen teknik ve fiziki takibin kesintisiz olarak devam edeceği vurgulandı. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

