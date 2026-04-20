Ev yandı uyuşturucu zulası ifşa oldu: 10 gözaltı

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Limontepe Mahallesi'nde bir eve silahla baskın yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye gitti. Ekipler, olay yerine ulaştıklarında evde yangın çıktığını fark etti.

YANGIN VE OPERASYON

Evden dışarı çıkan 7 şüphelinin bölgeden ayrılmasına izin vermeyen polis, itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından evde ve bitişiğindeki diğer evde arama yaptı. Aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 2 bin 926 uyuşturucu ecza, 3 fişek ve 1 kovan ele geçirildi.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, evden çıkan 7 şüpheli ile bağlantısı olduğu değerlendirilen 3 kişiyi daha tespit ederek gözaltına aldı. Toplam 10 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma devam ediyor.

(DHA)