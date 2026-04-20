Ev yandı uyuşturucu zulası ifşa oldu: 10 gözaltı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yangın çıkan bir evde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve 2 bin 926 uyuşturucu ecza ele geçirildi, olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Limontepe Mahallesi'nde bir eve silahla baskın yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye gitti. Ekipler, olay yerine ulaştıklarında evde yangın çıktığını fark etti.

Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 5 ismin test sonucu belli oldu!Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 5 ismin test sonucu belli oldu!

YANGIN VE OPERASYON

Evden dışarı çıkan 7 şüphelinin bölgeden ayrılmasına izin vermeyen polis, itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından evde ve bitişiğindeki diğer evde arama yaptı. Aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 2 bin 926 uyuşturucu ecza, 3 fişek ve 1 kovan ele geçirildi.

Gümrükte uyuşturucu operasyonu: Piyasa değeri 378 milyon liraGümrükte uyuşturucu operasyonu: Piyasa değeri 378 milyon lira

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, evden çıkan 7 şüpheli ile bağlantısı olduğu değerlendirilen 3 kişiyi daha tespit ederek gözaltına aldı. Toplam 10 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma devam ediyor.

Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
Türkiye
Belediye çalışanına kanlı suikast
Belediye çalışanına kanlı suikast
Avcılar’da korkutan apartman yangını: 20 kişi kurtarıldı
Avcılar’da korkutan apartman yangını: 20 kişi kurtarıldı