İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında gözaltına alınarak Adli Tıp Kurumu'nda (ATK) kan, saç ve idrar örnekleri alındıktan sonra serbest bırakılan 5 ünlü ismin test sonucu belli oldu.

4 İSMİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Buna göre, ünlü oyuncular Burak Deniz ile Serra Pirinç ve sosyal medya fenomeni Enes Güler'den alınan örneklerde esrar ve kokain maddesi tespit edildi.

Şarkıcı Utku Ünsal'dan alınan örneklerde de esrar maddesi tespit edildi.

Şarkıcı Simge Sağın'dan alınan örneklerde ise ilaç etken maddesi tespit edildi.

Son Dakika | Ünlülere uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! 8 kişi tutuklandı

NE OLMUŞTU?

İstanbul Jandarma Narkotik Timleri ekibi 9 Nisan sabah saatlerinde oyuncu Hafsanur Sancaktutan, Serra Pirinç, Sinem Özenç Ünsal, Elif Büşra Pekin, Ahsen Eroğlu, Burak Deniz, Mert Demir, Utku Ünsal, Emir Can İğrek, Emre (FEL) Öztürk, Ender Eroğlu (Norm Ender), Somer Sivrioğlu, Ogün Alibaş ve Enes Güler hakkında gözaltı kararı vermişti.

5 İSME ADLİ KONTROL

Gözaltına alınan ünlü isimleri Adli Tıp Kurumu'nda kan, saç ve idrar örnekleri alındı.

Hafsanur Sancaktutan, Serra Pirinç, Utku Ünsal, Mert Demir, Emre Fel Öztürk ve Ender Eroğlu (Norm Ender) serbest bırakılmıştı.

Oyuncu Burak Deniz, Elif Büşra Pekin, şarkıcı Emir Can İğrek, sosyal medya fenomeni Ogün Alibaş ve Enes Güler ise savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.