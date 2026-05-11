Şanlıurfa'da zehir tacirlerine operasyon: 37 gözaltı

Şanlıurfa'da Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda ilçede "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 28 mahalleye eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İlçedeki 45 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 37 kişi yakalandı, 1 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlendi, firari durumdaki 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü belirtildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanma aparatları, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Viranşehir Adliyesine sevk edildiği öğrenildi. İlçede 5 Mayıs 2026'da düzenlenen operasyonda da 46 kişi tutuklanmıştı. (AA)