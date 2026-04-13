Son Dakika | Ünlülere uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! 8 kişi tutuklandı

Son Dakika | Ünlülere uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! 8 kişi tutuklandı
Son dakika haberi...İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ünlülere yönelik yürütülen "uyuşturucu" ve "fuhuş" soruşturması kapsamında, Beşiktaş ve Etiler'de üç eğlence mekânına düzenlenen baskın kapsamında gözaltına alınan 17 kişiden 11'inin tutuklanması istenmişti. Hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklandı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında cumartesi gecesi lüks mekanlara yapılan baskınların ardından gözaltına alınan 19 kişiden 11'i tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

ESKİ HAKEM DAHİL 8 ÜNLÜ İSİM TUTUKLANDI

Hakimliğe çıkarılan şüphelilerden aralarında eski hakem Elif Karaaslan'ın da bulunduğu 8 kişi tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen "uyuşturucu" ve "fuhuş" soruşturması kapsamında cumartesi gecesi, Beşiktaş'ın Etiler ve Bebek semtlerinde bulunan aralarında Lucca isimli lüks mekanın da bulunduğu eğlence mekanlarına baskın yapıldı.

Üç mekanındaki baskının ardından soruşturma kapsamında aralarında oyuncu Aleyna Bozok ile sosyal medya fenomenleri Cansel Ayanoğlu, Samet Liçina, Özlem Parlu, Mika Slowana ve Elif Karaaslan'ın da bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

ATK'YA GÖTÜRÜLDÜLER

Gözaltına alınan isimlerden 17'si, uyuşturucu testlerinin yapılması için bugün Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

ATK'da kan, saç ve idrar örnekleri alınan ünlü fenomenler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça ifadeleri alınan isimlerden 11'i, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

8 KİŞİYE TUTUKLAMA KARARI

Hakimliğe çıkarılan isimlerden, Elif Karaarslan, Cansel Ayanoğlu, Mustafa Eyüp Çelik, Mehmet Can Çelik, Büşranur Çakır, Deniz Metin Yüksel, Ali Yaşar Koz ve Leha Ahsen Alkan tutuklandı.

Fikret Aydoğdu, Özgür Gökçe, İrem Şişman ve Aleyna Bozok hakkında ev hapsi kararı verilirken diğer isimler hakkında verilen kararlar ise şöyle:

  • Samet Demirok - Yurt dışına çıkış yasağı
  • Cem Mirap - Yurt dışına çıkış yasağı
  • Onur Yükçü - Yurt dışına çıkış yasağı
  • Mustafa Aksakallı - Yurt dışına çıkış yasağı
  • Özlem Parlu - Adli kontrol
  • Gizem Melissa Alagöz - Adli kontrol
  • Oğuz Sarpınar - Adli kontrol

HANGİ İSİMLER ADLİ TIP'A GÖTÜRÜLDÜ?

Gözaltına alınan ve Adli Tıp'a sevk edilen isimler şöyle:

  • Samet Demirok
  • Özlem Parlu
  • Oğuz Sarıpınar
  • Elif Karaarslan
  • Ali Yaşar Koz
  • Cansel Ayanoğlu
  • Aleyna Bozok
  • Büşranur Çakır
  • Özgür Gökçe
  • Fikret Aydoğdu
  • Lena Ahsen Alkan
  • İrem Şişman
  • Mustafa Eyüp Çelik
  • Mustafa Aksakallı
  • Cem Mirap
  • Gizem Melisa Alagöz
  • Deniz Metin Yüksel

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen isimler şöyle:

  • Elif Karaarslan
  • Cansel Ayanoğlu
  • Mustafa Eyüp Çelik
  • Mehmet Can Çelik
  • Büşranur Çakır
  • Deniz Metin Yüksel
  • Ali Yaşar Koz
  • Özlem Parlu
  • Leha Ahsen Alkan
  • Gizem Melissa Alagöz
  • Oğuz Sarpınar

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

