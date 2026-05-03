İspanya Başbakanı Sanchez'in uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı: Geceyi Ankara'da geçirecek

İspanya Başbakanı Sanchez'in uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı: Geceyi Ankara'da geçirecek
Yayınlanma:
Güncelleme:
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i taşıyan uçak, Ankara'ya acil iniş yaptı. Acil iniş sebebinin, "teknik arıza" olduğu öne sürüldü. Sanchez'in, Geceyi Ankara'da geçireceği bildirildi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i taşıyan uçağın, teknik bir sebepten dolayı Ankara'ya acil iniş yaptığı bildirildi.

Pedro Sanchez konuştu Türkler İspanya’ya akın akın gitmeye başladıPedro Sanchez konuştu Türkler İspanya’ya akın akın gitmeye başladı

İspanya'nın resmi haber ajansı EFE, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için Madrid'den Ermenistan'ın başkenti Erivan'a giden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i taşıyan uçağın, teknik bir sebepten dolayı Ankara'ya acil iniş yaptığını duyurdu.

"TEKNİK ARIZA"

Teknik arızanın önemli olmadığı ancak protokolün uygulandığı belirtilirken, Sanchez'in geceyi Ankara'da geçireceği ve sabah erken saatte Erivan'a geçeceği bilgisi paylaşıldı.

GECEYİ ANKARA'DA GEÇİRECEK

İspanya Başbakanı Sanchez'in, uçaktaki teknik arızanın giderilmesi süresince bu geceyi Ankara'da geçireceği bildirildi.

DAHA ÖNCE DE ARIZA NEDENİYLE PARİS'TEKİ TOPLANTIYA KATILAMAMIŞTI

Sanchez, son olarak 4 Eylül 2025 tarihinde Paris'te yapılan Ukrayna ile ilgili bir toplantıya da uçak arızası nedeniyle katılamamıştı.

İspanya Başbakanını taşıyan Falcon tipi uçak, meydana gelen teknik arızadan dolayı havada Madrid'e geri dönüş yapmış ve Sanchez, o toplantıya internetten bağlantıyla katılabilmişti. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Türkiye
Ankara’da havalimanı yolunda zincirleme kaza: 3’ü ağır 8 yaralı
Ankara’da havalimanı yolunda zincirleme kaza: 3’ü ağır 8 yaralı
Tartışmada ağabeyini öldürdü! Şüpheli tutuklandı
Tartışmada ağabeyini öldürdü! Şüpheli tutuklandı