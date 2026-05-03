Tartışmada ağabeyini öldürdü! Şüpheli tutuklandı

Tartışmada ağabeyini öldürdü! Şüpheli tutuklandı
Yayınlanma:
Manisa'da U.C.A. (25), tartıştığı ağabeyi Hasan Akarsu'yu (28) bıçaklayarak öldürdü. Ağabey Akarsu, bugün gözyaşları içinde toprağa verilirken, kardeşi U.C.A. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Kula ilçesi Karataş mevkisinde dün saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda Hasan Akarsu ile kardeşi U.C.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında U.C.A., yanında bulunan bıçakla ağabeyi Hasan Akarsu'yu ağır yaraladı.

İstanbul'da aile faciası! Annesi ile ağabeyini öldürdüİstanbul'da aile faciası! Annesi ile ağabeyini öldürdü

AĞABEY, TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kula Devlet Hastanesine kaldırılan Akarsu, buradaki ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi için Salihli'de bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.

Durumu ağır olan Akarsu, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Akarsu için bugün Şah Süleyman Camii'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Akarsu'nun cenazesi kılınan namazın ardından Kula ilçe mezarlığında toprağa verildi.

AĞABEYİNİ ÖLDÜREN KARDEŞ TUTUKLANDI

Olayın ardından polis ekipleri, U.C.A.'yı kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı.

Öte yandan, ağabeyini öldüren U.C.A, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. U.C.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.(DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Türkiye
Ankara’da havalimanı yolunda zincirleme kaza: 3’ü ağır 8 yaralı
Ankara’da havalimanı yolunda zincirleme kaza: 3’ü ağır 8 yaralı
İspanya Başbakanı Sanchez'in uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı: Geceyi Ankara'da geçirecek
İspanya Başbakanı Sanchez'in uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı: Geceyi Ankara'da geçirecek