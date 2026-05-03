Tartışmada ağabeyini öldürdü! Şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Kula ilçesi Karataş mevkisinde dün saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda Hasan Akarsu ile kardeşi U.C.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında U.C.A., yanında bulunan bıçakla ağabeyi Hasan Akarsu'yu ağır yaraladı.

AĞABEY, TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kula Devlet Hastanesine kaldırılan Akarsu, buradaki ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi için Salihli'de bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.

Durumu ağır olan Akarsu, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Akarsu için bugün Şah Süleyman Camii'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Akarsu'nun cenazesi kılınan namazın ardından Kula ilçe mezarlığında toprağa verildi.

AĞABEYİNİ ÖLDÜREN KARDEŞ TUTUKLANDI

Olayın ardından polis ekipleri, U.C.A.'yı kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı.

Öte yandan, ağabeyini öldüren U.C.A, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. U.C.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.(DHA)