Son Dakika | Ünlülere Beşiktaş ve Etiler'de uyuşturucu operasyonu! 17 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildi.

Beşiktaş ve Etiler’deki üç eğlence mekânında arama yapıldı. Operasyonda Adli Tıp Kurumu’nda şüphelilerden saç, kan ve idrar örnekleri alındı.

Ardından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildi.

Emniyet ve adli tıptaki işlemleri tamamlanan 17 kişi daha sonra Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. (DHA)

NELER YAŞANDI?

Soruşturma kapsamında Beşiktaş Cevdet Paşa Caddesi’nde restoran ve eğlence mekânı olarak faaliyet gösteren bir iş yeri için arama kararı çıkarıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kararın ardından adrese giderek arama yaptı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler iş yerinden ayrıldı.

Etiler Nisbetiye Caddesi’nde bulunan iki eğlence mekânında da arama gerçekleştirildi. Narkotik ekiplerinin köpeklerle yaptığı aramaların uzun süre sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında Samet Demirok (Samet Liçina), Özlem Parlu, Oğuz Sarıpınar, eski hakem Elif Karaarslan, Ali Yaşar Koz, Cansel Ayanoğlu, Aleyna Bozok, Büşranur Çakır, Özgür Gökçe, Fikret Aydoğdu,Lena Ahsen Alkan (Mika Slowana), İrem Şişman, Mustafa Eyüp Çelik, Mustafa Aksakallı, Lucca'nın sahibi Cem Mirap, Gizem Melisa Alagöz ve Deniz Metin Yüksel yer aldı.

Soruşturma kapsamında sanatçı Cem Adrian ve oyuncu İlker İnanoğlu hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı. Ancak her iki ismin de yurt dışında olduğu tespit edildi.