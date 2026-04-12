Savcılık Hande Erçel'in test sonucu için inceleme istedi

Savcılık, Hande Erçel'in test sonuçlarında tespit edilen morfin gibi metabolitlerin ilaç etken maddesi olup olmadığı yönünde inceleme yapılmasını talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan, ardından serbest bırakılan ünlülerin test sonuçları çıktı.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, yurt dışından gelerek Adli Tıp Kurumu'nda örnekleri alınan ünlü oyuncu Hande Erçel’in de test sonucu çıktı. Erçel'in idrar örneğinde morfin ve kodein tespit edildi.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN HANDE ERÇEL YAZISI

Gazeteci Ceylan Sever'in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hande Erçel’in uyuşturucu test sonuçlarında çıkan morfin gibi bazı metabolitlerin ilaç etken maddesi olup olmadığı hususunda inceleme yapılması için Adli Tıp Kurumu Üst Kurulu olan 5. İhtisas Kurulu’na yazı yazdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

