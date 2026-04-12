Gözaltı kararı verilen Cem Adrian'dan ilk açıklama
Dün gece saatlerinde düzenlenen yeni uyuşturucu operasyonunda 17 kişi gözaltına alınırken, ünlü şarkıcı Cem Adrian hakkında da gözaltı kararı verildi. Yurt dışında olduğu öğrenilen Cem Adrian’dan konuya ilişkin ilk açıklama geldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında dün gece aralarında Bebek’teki ünlü eğlence mekanı Lucca’nın da bulunduğu 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Soruşturma kapsamında 24 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 17 şüpheli gözaltına alındı.
Hakkında gözaltı kararı bulunan isimler arasında ünlü şarkıcı Cem Adrian'ın da bulunduğu öğrenildi. Yurt dışında olduğunu belirten ünlü şarkıcıdan ilk açıklama geldi.
"HERHANGİ BİR HÜCREMDE BULUNMASI İMKANSIZ"
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cem Adrian, şu ifadeleri kullandı:
- "Hakkımdaki soruşturmayı, tarihleri en az 1 yıl önceden belirlenip duyurulmuş yurt dışı konserlerim için bulunduğum Bremen’de öğrendim. Döner dönmez hakkımda alınan karar doğrultusunda gerekli prosedürleri yerine getireceğim.
- Kimsenin zerre şüphesi olmasını istemem ki bahsi geçen maddelerin herhangi birinin herhangi bir hücremde bulunması imkansız.
- O meselelerden çok çok uzağım. Benim içim rahat, lütfen sizinki de öyle olsun."