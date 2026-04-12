Son dakika | Ünlülere gece yarısı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan isimler belli oldu

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi.... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, Bebek'teki eğlence mekanı Lucca'ya operasyon düzenlendi. Gözaltına alınanların isimleri belli oldu. Gözaltına alınanlar arasında Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe, Kısmetse Olur programıyla tanınan Cansel Ayanoğlu ve sosyal medya fenomeni Mika Slowana da bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında dün gece Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında Bebek’teki ünlü eğlence mekanı Lucca’nın da bulunduğu 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Soruşturma kapsamında 24 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, şu ana kadar 17 şüpheli gözaltına alındı.

MEKAN SAHİBİ DE GÖZALTINDA

Gece saatlerinde düzenlenen baskında Lucca’nın sahibi Cem Mirap da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Operasyonun, “uyuşturucu madde kullanma ve temin etme” ile “fuhuşa aracılık” iddiaları kapsamında yürütüldüğü öğrenildi.

yeni-proje-2.jpg

ÜNLÜ İSİMLER HAKKINDA DA KARAR VAR

Soruşturma kapsamında sanatçı Cem Adrian ve oyuncu İlker İnanoğlu hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı. Ancak her iki ismin de yurt dışında olduğu tespit edildi.

ETİLER VE KURUÇEŞME’DE DE ARAMALAR YAPILDI

Operasyon sadece Bebek’le sınırlı kalmadı. Etiler Nisbetiye Caddesi üzerindeki iki ayrı eğlence mekanı ile Kuruçeşme’deki bir işletmede de arama yapıldı. Narkotik köpeklerinin de katıldığı aramaların gece boyunca sürdüğü bildirildi.

GÖZALTINDAKİ 17 KİŞİ

Gözaltına alınan isimler arasında dikkat çeken kişiler de bulunuyor. İşte o liste:

  • Samet Demirok, Özlem Parlu, Oğuz Sarıpınar, Elif Karaarslan, Ali Yaşar Koz, Cansel Ayanoğlu, Aleyna Bozok, Büşranur Çakır, Özgür Gökçe, Fikret Aydoğdu, Lena Ahsen Alkan, İrem Şişman, Mustafa Eyüp Çelik, Mustafa Aksakallı, Cem Mirap, Gizem Melisa Alagöz ve Deniz Metin Yüksel.

NUSRET’İN KARDEŞİ VE FENOMENLER DE GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında Nusret’in kardeşi Özgür Gökçe’nin yanı sıra, “Kısmetse Olur” programıyla tanınan Cansel Ayanoğlu ve çeşitli sosyal medya fenomenlerinin de gözaltına alındığı ortaya çıktı. Ayrıca işletmeci Mustafa Aksakallı ile “Fiko” lakaplı restoran sahibi Fikret Aydoğdu’nun da gözaltında olduğu öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

