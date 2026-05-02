Şişli’de, eşi cezaevinde bulunan 25 yaşındaki Burçin Şahin, birlikte yaşadığı kayınvalidesi Menekşe K. (58) tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olayın ardından kayınvalide gözaltına alındı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Feriköy Kurtuluş Caddesi üzerindeki 4 katlı bir binanın ikinci katında meydana geldi.

İddiaya göre Burçin Şahin ile kayınvalidesi Menekşe K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Menekşe K., evde bulunan silahla Şahin’e peş peşe ateş etti.

GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Şahin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı ancak yaşamını yitirdi. Şüpheli Menekşe K. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri dairede detaylı çalışma gerçekleştirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

6 YIL 8 AY HAPİS CEZASI ÇIKTI

Polis ekipleri, şüpheli Menekşe K.’yi olay yerinde ruhsatsız silahla yakaladı. Şişli Asayiş Büro Amirliği’ne teslim edilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Menekşe K.’nin suç kaydı olmadığı, ancak 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu ifade edildi. (DHA)