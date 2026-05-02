İzmir'de otomobil ile süt yüklü kamyon çarpıştı: 5 yaralı

İzmir Ödemiş'te bir otomobilin süt yüklü kamyonla çarpıştığı kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, seyir halindeki bir otomobilin süt toplama kamyonuyla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

KAVŞAKTA ŞİDDETLİ ÇARPIŞMA

Kaza, Ödemiş ilçesi Umurbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murtaza Ş. (22) idaresindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle Halil G. (65) yönetimindeki süt yüklü kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da büyük çapta maddi hasar oluşurken, araç içerisindekiler savruldu.

aa-20260502-41270162-41270160-izmirde-sut-kamyonu-ile-otomobilin-carpistigi-kazada-5-kisi-yaralandi.jpg

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. Kazada yaralanan sürücüler Murtaza Ş. ve Halil G. ile otomobilde yolcu konumunda bulunan Elif S. (13), Damla G. (18) ve Metehan Y. (22), olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ödemiş ve Tire'deki devlet hastanelerine sevk edildi.

aa-20260502-41270162-41270159-izmirde-sut-kamyonu-ile-otomobilin-carpistigi-kazada-5-kisi-yaralandi.jpg

Otobüs faciasında yürek burkan veda: Kazadan yaralı kurtulan 4 yaşındaki Sancar annesini sargılar içinde uğurladıOtobüs faciasında yürek burkan veda: Kazadan yaralı kurtulan 4 yaşındaki Sancar annesini sargılar içinde uğurladı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparak trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. (AA)

İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Türkiye
Topunu almak için aracın altına girdi: Küçük çocuk kıl payı kurtuldu
Topunu almak için aracın altına girdi: Küçük çocuk kıl payı kurtuldu
Söke’de leylek yuvasına hayat kurtaran müdahale
Söke’de leylek yuvasına hayat kurtaran müdahale
Onlarca çocuk ölebilirdi ertesi gün tekrar açıldı! İstanbul'da büyük park skandalı
Onlarca çocuk ölebilirdi ertesi gün tekrar açıldı! İstanbul'da büyük park skandalı