İzmir'de otomobil ile süt yüklü kamyon çarpıştı: 5 yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, seyir halindeki bir otomobilin süt toplama kamyonuyla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

KAVŞAKTA ŞİDDETLİ ÇARPIŞMA

Kaza, Ödemiş ilçesi Umurbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murtaza Ş. (22) idaresindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle Halil G. (65) yönetimindeki süt yüklü kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da büyük çapta maddi hasar oluşurken, araç içerisindekiler savruldu.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. Kazada yaralanan sürücüler Murtaza Ş. ve Halil G. ile otomobilde yolcu konumunda bulunan Elif S. (13), Damla G. (18) ve Metehan Y. (22), olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ödemiş ve Tire'deki devlet hastanelerine sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparak trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. (AA)