Afyonkarahisar’da eğitime kar arası

Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları ve ulaşımda yaşanabilecek riskler göz önünde bulundurularak bazı ilçelerde eğitim öğretime ara verildi.

TATİL KARARI ALINAN İLÇELER

Valilik açıklamasında, Sandıklı, Sinanpaşa ve Bayat ilçe genelinde eğitim öğretime bugün ara verildiği belirtildi.

TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLEN İLÇELER

Bolvadin, Şuhut, Çobanlar, İscehisar, Sultandağı, Başmakçı, İhsaniye ve Kızılören ilçelerinde de taşımalı eğitim kapsamında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği ifade edildi.

Ayrıca Büyükkalecik ve Anıtkaya köylerinde bulunan okullara taşımalı eğitimle gelen öğrenciler ve bu noktalardan Afyonkarahisar il merkezine devam eden ortaöğretim öğrencileri için de eğitime ara verildiği duyuruldu.

EĞİTİMİN DEVAM ETTİĞİ İLÇELER

Açıklamada, Afyonkarahisar il merkezi, Dinar, Emirdağ, Evciler, Dazkırı, Hocalar ve Çay ilçelerinde ise eğitim öğretim faaliyetlerinin kesintisiz şekilde devam ettiğine işaret edildi.

PERSONEL İZİNLERİ

Eğitim öğretime ara verilen ilçelerde, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.