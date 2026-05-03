Gaziantep ile Şanlıurfa'da öğle saatlerinden sonra "süper hücre" fırtınası etkili oldu. Aynı anda bastıran yağmur, dolu, hortum ve fırtına sonrası çatılar uçtu, minare yıkıldı, hastanede hasar oluştu, dereler taştı, ağaçlar kökünden söküldü.

"SÜPER HÜCRE" FIRTINASI GAZİANTEP'İ FELÇ ETTİ

Gaziantep'te "Süper Hücre" fırtınasının etkisiyle bastıran yağmur, dolu, hortum ve fırtına cadde ve sokaklar ile köprü altlarını göle çevirdi.

Yağmur, dolu ve fırtına sonrası çatılar uçtu, dereler taştı, ağaçlar kökünden söküldü. Hortumun da oluştuğu kentte sel meydana gelirken, araçlar zarar gördü.

Kentin pek çok noktasında ekipler önlem alırken, yağış, sel ve fırtınanın etkisiyle çok sayıda kişinin yaralandığı, pek çok noktada maddi hasarlar meydana geldiği öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Gaziantep Valiliği tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde öğleden sonra etkisini artıran sağanak yağış ve kuvvetli rüzgâr nedeniyle bazı bölgelerde olumsuzluklar yaşanmıştır. Şu an itibarıyla Alleben Deresi’nde meydana gelen taşkın riski büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup, durum ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Şehrimizin farklı noktalarında olumsuz hava koşullarından etkilenen bazı vatandaşlarımız hafif şekilde yaralanmış, gerekli müdahaleler ilgili ekiplerimizce süratle gerçekleştirilmiştir. Genel itibarıyla şehir içi trafik akışı büyük ölçüde sorunsuz şekilde devam etmektedir. Emniyet, Jandarma, AFAD ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz ile birlikte Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimize bağlı ekipler sahada aktif olarak görev yapmakta; gelen ihbarları titizlikle değerlendirerek yaşanan olumsuzluklara anında müdahale etmektedir. Meteorolojik değerlendirmelere göre sağanak yağışın 4 Mayıs 2026 sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenmektedir. Bu nedenle vatandaşlarımızın olası risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur."

Şu an itibarıyla Alleben Deresi’nde meydana gelen taşkın riski büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup, durum ekiplerimiz tarafından yakından takip… pic.twitter.com/9zxSYic3lf — Gaziantep Valiliği (@gantepvaliligi) May 3, 2026

39 OKULDA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Etkili olan fırtına nedeniyle Gaziantep'te çok sayıda okul da hasar aldı. Gaziantep Valiliği, "Süper Hücre" fırtınasında zarar gören 39 okulun listesini paylaşarak, bu okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Şahinbey, Şehitkamil, Nizip ve Yavuzeli ilçelerimizde bulunan 39 okulumuzda hafif hasar(çatı uçması, cam kırılması vb.) meydana geldiğinden aşağıda listesi bulunan okullarımızda 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara… pic.twitter.com/wMHU22Nh24 — Gaziantep Valiliği (@gantepvaliligi) May 3, 2026

ŞANLIURFA'DA FIRTINA CAN ALDI

Şanlıurfa'da da etkili olan fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Birecik’te akşam saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı ve fırtına, ilçede yaşamı durma noktasına getirdi. Şiddetli rüzgârın etkisiyle Birecik Köprüsü’nde seyir halindeki bir yük kamyoneti yan yattı. Fırtına nedeniyle duba restoranların halatları koparken, bir caminin minaresi yıkıldı.

Devrilen ağaçlar ise araçlarda maddi hasara yol açtı. Kısa süre etkili olan olumsuz hava koşullarının ardından yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Caminin minaresinin yıkılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak da doludan etkilenen Birecik ilçesinde incelemelerde bulundu.

GÜNEŞ PANELİ ARACA DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ

Saat 16.50 sıralarında etkili olan ve yaklaşık 15 dakika süren dolu ve fırtına sonucu bir binanın çatısından kopan güneş paneli, otomobilin üzerine devrildi.

Kazada otomobilde bulunan Nur Çakmak (22) ağır yaralandı. Vatandaşların ve polislerin çabalarıyla otomobilden güçlükle çıkarılan Çakmak, kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İKİ İLDE TOPLAM 51 KİŞİ YARALANDI

Olumsuz hava koşulları nedeniyle hastanede de hasar meydana gelirken, ilçe merkezleri ve kırsal mahallelerde Şanlıurfa'da toplam 28 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Gaziantep'te ise 23 kişi yaralandı.

Yaralılar çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Birecik Kaymakamı Mustafa Gürbüz ile birlikte bölgeye giderek incelemelerde bulundu. (DHA)