Marmara'da seferler iptal: Deniz ulaşımına fırtına engeli

Marmara genelinde etkisini artırması beklenen olumsuz hava koşulları ulaşımı aksattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) yaptığı son değerlendirmelere göre bölgede rüzgârın saatte 80 kilometre hıza kadar ulaşabileceği belirtilirken, bu uyarı özellikle deniz ulaşımında peş peşe iptalleri beraberinde getirdi.

Fırtına beklentisi sonrası İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), gün içerisinde planlanan tüm dış hat seferlerinin karşılıklı olarak durdurulduğunu duyurdu. Benzer bir karar da Bursa Deniz Otobüsleri’nden (BUDO) geldi. Kurum, olumsuz hava şartları nedeniyle toplam 6 seferin programdan çıkarıldığını açıkladı.

BUDO tarafından paylaşılan bilgilere göre, sabah saatlerindeki Bursa (Mudanya)–İstanbul (Kabataş) ve İstanbul (Kabataş)–Bursa (Mudanya) hatlarında yapılması planlanan bazı seferler gerçekleştirilemeyecek. Bunun yanı sıra Armutlu (İhlas) bağlantılı seferlerin de aynı gerekçeyle iptal edildiği bildirildi.

Yetkililer, hava koşullarına bağlı gelişmelerin anlık olarak değişebileceğine dikkat çekerek vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına resmi duyuruları yakından takip etmeleri gerektiğini vurguladı. (AA)