Marmara'da seferler iptal: Deniz ulaşımına fırtına engeli

Marmara'da seferler iptal: Deniz ulaşımına fırtına engeli
Yayınlanma:
Tüm yurtta etkili olan soğuk hava dalgası Marmara'da fırtına ile birleşti. İDO ve BUDO seferleri iptal edildi.

Marmara genelinde etkisini artırması beklenen olumsuz hava koşulları ulaşımı aksattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) yaptığı son değerlendirmelere göre bölgede rüzgârın saatte 80 kilometre hıza kadar ulaşabileceği belirtilirken, bu uyarı özellikle deniz ulaşımında peş peşe iptalleri beraberinde getirdi.

Fırtına beklentisi sonrası İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), gün içerisinde planlanan tüm dış hat seferlerinin karşılıklı olarak durdurulduğunu duyurdu. Benzer bir karar da Bursa Deniz Otobüsleri’nden (BUDO) geldi. Kurum, olumsuz hava şartları nedeniyle toplam 6 seferin programdan çıkarıldığını açıkladı.

BUDO tarafından paylaşılan bilgilere göre, sabah saatlerindeki Bursa (Mudanya)–İstanbul (Kabataş) ve İstanbul (Kabataş)–Bursa (Mudanya) hatlarında yapılması planlanan bazı seferler gerçekleştirilemeyecek. Bunun yanı sıra Armutlu (İhlas) bağlantılı seferlerin de aynı gerekçeyle iptal edildiği bildirildi.

Yetkililer, hava koşullarına bağlı gelişmelerin anlık olarak değişebileceğine dikkat çekerek vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına resmi duyuruları yakından takip etmeleri gerektiğini vurguladı. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Türkiye
Hırsızlar polisin dikkatiyle yakalandılar! Suç makinesi çıktılar
Hırsızlar polisin dikkatiyle yakalandılar! Suç makinesi çıktılar
Trafikte tartaklandı: Tehdit edildi üstüne sanık oldu!
Trafikte tartaklandı: Tehdit edildi üstüne sanık oldu!
Cezaevinde yatıp çıktı İran numarasından arayıp tehdit ediyor
Cezaevinde yatıp çıktı İran numarasından arayıp tehdit ediyor